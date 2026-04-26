Señalan aumento en la tarifa de aseo de los servicios públicos de Bogotá: Distrito responde

Bogotá D.C

El concejal José Cuesta publicó en sus redes sociales una denuncia en la que señala un desproporcionado aumento en la tarifa del servicio de aseo que se cobra en las facturas de los servicios públicos.

“Alcalde Galán explíquele a los bogotanos. ¿Por qué se autorizó un aumento de más del 100% en la tarifa del servicio de aseo? Una familia en dos meses pagaba $88 mil, ahora por un mes paga $94 mil. Que también responda ENEL y UAESP “, señaló el cabildante.

Ante esta denuncia, cientos de personas en sus redes sociales indicaron que esto viene pasando desde hace un tiempo considerable.

“Ese problema se viene diciendo hace rato y nadie hace nada. La tarifa de aseo ha subido más del 400%”, escribió un hombre.

“En mi caso fue igual, me llegaba por $24.000 en 2 meses en el servicio de aseo y este mes llegó por $27.000 con 31 días facturados”, aseguró otro ciudadano.

¿Qué respondió el Distrito?

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) respondió a la denuncia del cabildante y precisó que la entidad no es la que fija las tarifas del servicio de aseo.

“Estas las definen los prestadores de acuerdo a la regulación expedida por la CRA (Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico) y las vigila la Superintendencia de Servicios Públicos”.

Precisó que con respecto al caso particular que publicó Cuesta, lo que pasó fue que en la factura de Enel se incluyeron dos meses que estaban pendientes por cobrar por el cambio en la facturación, además del respectivo ajuste por el salario mínimo de 2026.

Asimismo, invitaron a la ciudadanía a comunicarse a la linea 110 ante cualquier inquietud.