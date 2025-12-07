UAESP intensifica operaciones de recolección de basura en San Victorino

Bogotá D.C

El sector de San Victorino , en el centro de Bogotá, es una de las zonas más concurridas y más para este época decembrina. El flujo diario solamente en inmediaciones a la Plaza de la Mariposa es de aproximadamente 500 mil personas.

Además, la generación de residuos aumenta cerca del 50% en esta temporada. Pasa de 30 a 45 toneladas diarias.

Aunque la zona, que es uno de los puntos críticos de basuras en Bogotá , cuenta con tres frecuencias de recolección al día, todavía se presentan acumulaciones de residuos.

Ante este panorama, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) activó un plan de choque para atender el problema en esta época del año que aumenta la producción de residuos.

Plan de choque en San Victorino

Desde el Distrito duplicaron el equipo de Cazaregueros, pasando de 6 a 12 cuadrillas en el centro. Asimismo reforzarán los equipos de recolección, barrido y lavado, con presencia permanente en los corredores más afectados.

La labor de supervisión estricta continuará en horarios de disposición, en coordinación con el prestador de aseo y operativos de control.

Además, se fortalecerán las acciones de pedagogía y sensibilización dirigidas a comerciantes, vendedores informales y visitantes del sector.

La Unidad de Servicios Públicos pide a los comerciantes del sector disponer adecuadamente los residuos, usar puntos y horarios autorizados, y evitar dejarlos en el espacio público.