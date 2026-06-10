Policía confirma captura de hombre que agredió con un martillo a guarda de seguridad en TransMilenio

Mucha indignación ha generado la agresión con un martillo por parte de un pasajero a un guarda de seguridad de TransMilenio en el Portal 20 de Julio. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad y, según se ha podido conocer, se dio luego de que el vigilante solicitara al hombre pagar el pasaje.

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Todo se originó tras una discusión entre un hombre de 20 años y un guarda de seguridad. El ciudadano intentó ingresar al sistema de transporte sin validar el pasaje y esto generó que el guarda de seguridad le hiciera un llamado de atención pidiéndole que pagara.

El agresor reaccionó de manera violenta y lo golpeó con un martillo en la cabeza. A pesar de que el golpe fue contundente, el vigilante está estable debido a que el casco que portaba evitó que el martillo pegara directamente en la cabeza del funcionario. En ese sentido, las lesiones sufridas no revistieron gravedad.

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La rápida reacción de los uniformados permitió la captura del presunto responsable, quien fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por los hechos que se le atribuyen. Este caso ha generado rechazo en redes sociales por parte de ciudadanos que defienden la labor del vigilante.