VIDEO: hombre atacó con un martillo a un guarda de seguridad de TransMilenio en Portal 20 de Julio

Un nuevo hecho de violencia se registró en las últimas horas al interior del Portal 20 de Julio de TransMilenio. Un hombre atacó con un martillo a un guarda de seguridad. De acuerdo con versiones preliminares, el hecho se registró luego de que el funcionario exigiera al sujeto pagar el pasaje.

Según se ha podido conocer, el vigilante está estable debido a que el casco protegió su cabeza. Sin embargo, este hecho ha generado rechazo desde diferentes sectores. Una de las primeras personas que reaccionó a este caso fue el concejal de Bogotá, Juan David Quintero.

“Es inadmisible que en esta ciudad unos funcionarios de la empresa de transporte de Bogotá cuando tratan de decirle a otro ciudadano que está cometiendo una falta como es colarse, en lugar del ciudadano reconocer su error termina agrediéndolo, en este caso con un martillazo”, dijo el concejal.

Desde la empresa TransMilenio todavía no se conoce un reporte oficial sobre lo ocurrido, pero a través de redes sociales se ha visto el rechazo por parte de la ciudadanía. El hombre fue capturado y ya está a disposición de la autoridad competente.