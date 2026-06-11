Manifestación en carrera Séptima con destino a la Plaza de Bolívar: cómo está la movilidad en Bogotá

Este miércoles, 10 de junio, nuevamente se registraron manifestaciones en Bogotá. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, los manifestantes se reunieron después de las 6:00 p.m. en la carrera 7 con calle 36, para realizar un desplazamiento al sur, con destino a la Plaza de Bolívar.

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Debido a que la manifestación afectó la movilidad, el Distrito informó del cierre de la carrera 7 con calle 39, calle 34 y calle 32. Por su parte, TransMilenio confirmó que el Eje Ambiental también resultó afectado. Hubo cierra temporal de la estación Museo del Oro y la Estación Aguas funcionó para los usuarios que se dirigían a Universidades.

Asimismo, TransMilenio indicó que 66.081 usuarios resultaron afectados por los desvíos de los servicios duales en la carrera 7. Además, durante la tarde-noche se registraron problemas de movilidad en la Troncal Suba y en la calle 26 por motivos distintos a las manifestaciones.

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Es importante mencionar que la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) anunció una jornada de movilización nacional programada para mañana jueves 11 de junio. En la capital del país, el punto de encuentro principal será la Plaza de Bolívar, donde se espera la mayor concentración de manifestantes.