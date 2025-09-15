Basuras en Bogotá: con medidas y nuevo director de la UAESP buscan hacerle frente a la problemática

Bogotá

Indicaron desde la Alcaldía Mayor de Bogotá que son tres ejes en los que se basan las medidas de impacto con las que se busca mejorar las frecuencias de recolección, hacer pedagogía y sancionar a los infractores.

“Bogotá tiene un reto en el manejo de residuos en este momento, es una problemática que conocíamos desde que llegamos y no hemos sido eficaces para poder cambiar la tendencia como se requiere y como la ciudadanía lo está esperando”, confirmó el alcalde Carlos Fernando Galán.

Tres ejes del plan para las basuras en Bogotá





Eje operativo

Mejoramiento de elementos operativos para atender las zonas problemáticas, puntos y corredores clandestinos en los que se arrojan residuos, así como el fortalecimiento de los Ecopuntos (móviles y fijos) a cargo de la UAESP.

Eje pedagógico

Acciones de pedagogía con las secretarías de Hábitat y Cultura para que la ciudadanía tenga mejor información sobre separación en la fuente, uso de mobiliario público y horarios para sacar los residuos que coincidan con los de recolección.

Eje sancionatorio

Desde la Alcaldía se fortalecerán las medidas sancionatorias a quienes arrojan residuos en espacio público, además se gestionará rápidamente las 147 sanciones que están en curso. Se buscará también que no solo se sancione a quien bota basuras sino a quienes los contratan.

El nuevo director de la UAESP

Armando Ojeda Acosta es economista de la Universidad de La Salle, con especialización en Gerencia Financiera y Magíster en Administración de Empresas (MBA) de la Universidad Externado de Colombia. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector público, liderando procesos de planificación, regulación y evaluación técnica y financiera de los servicios públicos, así como en el diseño e implementación de políticas públicas en sostenibilidad, hábitat y saneamiento básico.

Ha ocupado cargos clave en entidades del orden nacional y distrital. Se ha desempeñado como asesor en la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA); como Director Técnico de Gestión de Aseo en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. En el ámbito distrital fue Subdirector de Servicios Públicos y posteriormente Subsecretario de Planeación y Política en la Secretaría Distrital del Hábitat.