Distrito interviene a Constructora El Roble, tras denuncias en el proyecto Edificio La Quinta P.H.

En marzo de este año, Caracol Radio dio a conocer una denuncia de 16 familias que aseguraron que sus viviendas en el proyecto Edificio La Quinta P.H., ubicado en el barrio Santa María del Lago, localidad de Engativá, no han sido entregadas, a pesar de la inversión que ya hicieron estas personas.

Ante las constantes denuncias, la Secretaría Distrital del Hábitat ordenó hoy la toma de posesión de los bienes, negocios y haberes de la Sociedad Constructora y Proyectos El Roble S.A.S. y de sus representantes, Yamil Alfonso Molina Buitrago y Juan de Jesús Molina Buitrago.

La Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda, identificó que la constructora no contaba con el Registro de Enajenador, omitió la radicación de documentos del proyecto y falló de manera reiterada en sus compromisos de escrituración y entrega de apartamentos.

Según se ha podido conocer, la sociedad se había comprometido a entregar estos apartamentos en el año 2021. Además de que las viviendas no fueron entregadas, el predio en dos oportunidades fue hipotecado a personas naturales, y sin avisar a los propietarios de los apartamentos.

Según la Secretaría, estas irregularidades configuraron las causales de intervención previstas en los numerales 1, 4, 5 y 7 del artículo 12 de la Ley 66 de 1968, obligando a la entidad a intervenir para salvaguardar el orden público, social y, sobre todo, el patrimonio de las familias que invirtieron sus recursos en este proyecto.

“Nuestra prioridad es el ciudadano. La Secretaría Distrital del Hábitat no es ajena a las preocupaciones de las familias que han visto aplazado el sueño de tener vivienda propia. Con esta intervención, tomamos las acciones necesarias para proteger sus intereses frente a quienes incumplieron sus obligaciones”, afirmó la secretaria de Hábitat, Vanessa Velasco.