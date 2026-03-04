¿Prohibir o no el consumo de drogas en los parques cercanos a colegios en Bogotá?: concejo debate

En el Concejo de Bogotá, fue aprobado el proyecto de acuerdo, del cual hace parte como uno de los autores el presidente del Concejo de Bogotá, Humberto ‘Papo’ Amín, con el que se busca establecer las zonas libres de drogas y alcohol con el fin de proteger a los niños y adolescentes del consumo de sustancias psicoactivas en parques o en zonas cercanas a instituciones educativas.

Así las cosas y como lo explicó el concejal Amín en los micrófonos de 6 AM W, “se prohíbe el consumo de estas sustancias en un radio de 100 metros de cualquier colegio. ¡Ojo! Esto no impide el porte de la dosis personal”.

Y agregó, “aquí no estamos persiguiendo a nadie, estamos protegiendo a quienes más lo necesitan. Seguimos trabajando por una Bogotá donde los parques vuelvan a ser sinónimo de familia y tranquilidad”.

De acuerdo con el concejal, “la tenencia o porte de la dosis personal para uso propio o medicado, sin acto de consumo ni intención de distribución, no será considerada conducta sancionable a la luz de este proyecto. Se mantendrán, en todo caso, las prohibiciones y sanciones relativas en la ley y en el Código Nacional de Policía”.

Por su parte, la concejal Donka Atassanova del Pacto Histórico rechazó este acuerdo.

“Ya existe una reglamentación frente a unos espacios para el consumo o no de sustancias. Así que este acuerdo es innecesario y reiterativo”.

Y añadió, “no es función del Concejo este tipo de regulaciones. Es un anuncio populista en época electoral y no tiene alcance en términos prácticos. Es una reglamentación que solo prohíbe y ya, y no, hay que tener protocolos como los expedidos por el Ministerio de Salud, y hasta el momento el alcalde Galán no los ha acogido”.

Finalmente, en diálogo con 6 AM W, el concejal José Cuesta aseguró que, “desde el primer debate, advertí que el proyecto de acuerdo de mi autoría, por su naturaleza antiprohibicionista, no podía ser integrado bajo el principio de unidad de materia con el proyecto cavernario del Centro Democrático. Desoyeron tal solicitud, viciando dicha iniciativa”.

Así mismo, el concejal advirtió “que la medida constituye un uso indebido de las mayorías para restringir la deliberación pública y solicitó formalmente que su proyecto sea devuelto a comisión, al considerar arbitrario fusionar iniciativas incompatibles en una discusión de alta sensibilidad social. Como expresó en plenaria, no resulta jurídicamente razonable “juntar peras con manzanas” cuando se trata de modelos regulatorios sustancialmente distintos”.

Finalmente, Cuesta Novoa reiteró que el proyecto presentado buscaba reglamentar los derechos de las personas consumidoras de cannabis conforme a la jurisprudencia constitucional vigente y manifestó su rechazo a que su nombre aparezca como autor de una iniciativa que, en su criterio, promueve la restricción de derechos fundamentales. En consecuencia, anunció que adelantará las acciones jurídicas correspondientes y demandará por inconstitucionalidad dicho esperpento, al considerar que desconoce los principios constitucionales y los derechos de más de 500 mil consumidores en Bogotá.