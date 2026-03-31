¿Por qué pidieron suspender licitación a la CRA? Secretario de Transparencia pide explicaciones

A través de su cuenta en X, Andrés Idárraga Franco, secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, pidió suspender un proceso de licitación por $2.000 millones que adelanta la Corporación Autónoma Regional del Atlántico. Pidió que la suspensión se de hasta que se resuelvan algunas preguntas que presentó a la autoridad ambiental.

Se tata del proceso de licitación LP-2026-003 que ya se encuentra en proceso de evaluación y observaciones y tiene que ver con la prestación de servicios de apoyo a la CRA, necesarios para la organización, coordinación y ejecución de actividades misionales, administrativas e institucionales y de participación ciudadana que adelanta la entidad, de conformidad con los requerimientos técnicos, operativos y administrativos

Caracol Radio conoció que el próximo 7 de abril se realizará la audiencia de adjudicación, y entre las empresas aspirantes está JK´ FILMS S.A.S., que precisamente es sobre la cual hay algunas observaciones por parte de Andrés Idárraga Franco, secretario de Transparencia de la Presidencia de la República.

“Entregue toda la documentación que acreditó la idoneidad de la empresa JK FILMS SAS con NIT 901.647.154 -1, para cada contrato directo, tal como experiencia, trayectoria y capacidad financiera para considerarla idónea y contratarle de forma directa, obviando la Licitación Pública”, dice una de las preguntas del funcionario.

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Otros cuestionamientos a la CRA

Estas son algunas de las preguntas de de Andrés Idárraga Franco, secretario de Transparencia de la Presidencia de la República a la CRA.

1. Sírvase informar cuánto y cuáles contratos han sido celebrado en 2024 y 2025, cuyo objeto se enmarque en la prestación de servicios de operación logístico y/o planeación y/o organización y/o ejecución de eventos o actividades de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico.

2. Cuáles empresas de forma individual o como integrantes de componente plural, han celebrado contratos cuyo objeto se enmarque en la prestación de servicios de operación logístico y/o planeación y/o organización y/o ejecución de eventos u actividades de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, durante 2024 y 2025.

3. Informe a través de qué modalidad de contratación fueron vinculadas dichas empresas, valor del contrato, plazo de ejecución, existencia de adiciones presupuestales y número de proceso contractual.

4. Alleguen copias de los actos administrativos mediante los cuales se designaron los comités estructuradores, comités evaluadores y supervisores de los contratos de 2024 y 2025, cuyo objeto se enmarque en la prestación de servicios de operación logístico y/o planeación y/o organización y/o ejecución de eventos u actividades de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico.

5. Explique por qué la empresa JK FILMS SAS fue contratada en dos (2) ocasiones durante la vigencia 2025, para ejecutar prestación de servicios de operación logística a través de la modalidad de contratación directa, evadiendo la licitación Pública.

6. Entregue toda la documentación que acreditó la idoneidad de la empresa JK FILMS SAS con NIT 901.647.154 -1, para cada contrato directo, tal como experiencia, trayectoria y capacidad financiera para considerarla idónea y contratarle de forma directa, obviando la Licitación Pública.

7. Entreguen copias de los actos administrativos mediante los cuales se designaron los comités estructuradores y evaluadores del proceso de contratación LP-2026-003.

8. Explique por qué dentro de la LP-2026-003, no estableció como requisito habilitante el indicador financiero de Capital de Trabajo, máxime cuando es un objeto contractual que amerita que el futuro contratista garantice un flujo de caja para ejecutar las actividades, teniendo en cuenta que en este proceso de contratación no se estipuló un anticipo.

9. Expongan las razones que motivaron, y en la que sustentan un requerimiento del perfil profesional COMUNICADOR SOCIAL Y MEDIOS DIGÍTALES con mínimo cuatro (4) años de obtención del título. En este sentido, también se solicita informe en qué otra institución de educación superior diferente a la Corporación Universitaria de la Costa – CUC, existe esta titulación para garantizar la pluralidad de oferentes. Asimismo, informe si cuando establecieron este requisito, conocían cuantos egresados ha graduado la CUC con este título, y además, que a la fecha del cierre estuviesen mínimo cuatro (4) años de titulados.

¿Qué respondió la CRA?

A través de su cuenta en X, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico aseguró que no ha tenido radicada la comunicación oficial por parte de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, pero que se ha procedido a radicar la solicitud del secretario de la cartera para atender la misma en los términos señalados en la normatividad que regula la materia.

“En cuanto al contenido de la petición, se atenderá cada uno de los interrogantes, siendo menester recordar que toda la información contractual de la Corporación es pública y se encuentra disponible en la página del Secop II”, indicó la CRA.