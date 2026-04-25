Prohíben eventos masivos por 90 días, en Sabanalarga, Atlántico: esta es la razón

Fachada del Comando de la Policia del Atlántico, en Sabanalarga, inagurado

La Alcaldía de Sabanalarga, Atlántico, emitió un decreto donde ordena la suspensión de eventos masivos, bailes y actividades que impliquen aglomeraciones por un periodo de tres meses.

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Esto por el aumento de los hechos de inseguridad que se vienen presentando y con el objetivo de “salvaguardar la vida, la integridad y la seguridad de los habitantes”.

La medida será evaluada al término de los 90 días según la evolución del orden público.

Otras medidas

A estas disposiciones se suman otras restricciones como la ley zanahoria, la limitación a la circulación de motocicletas con parrillero en horario nocturno y mayores controles a la movilidad, lo que, según comerciantes, ha impactado directamente la dinámica económica.

Manuel Jiménez Marchena, líder comercial del municipio del gremio, señaló que aunque comprenden la necesidad de reforzar la seguridad, las decisiones han impactado hasta con un 40% de reducción en ventas.

El panorama resulta aún más complejo ante la cercanía de fechas clave para el comercio, como el Día de la Madre y la temporada de vacaciones de mitad de año, tradicionalmente consideradas como periodos de recuperación económica para el sector.