Sabanalarga prohíbe parrillero hombre y mujer por aumento de homicidios: la medida será nocturna

La Alcaldía de Sabanalarga prohibió el parrillero hombre y mujer en la noche y madrugada por aumento de homicidios en este municipio del departamento del Atlántico.

A través del decreto de esta medida, se indica que en el primer trimestre de este año se han registrado 11 homicidios, mientras que en el mismo periodo del año anterior se presentaron 5 casos.

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También aumentó el hurto a persona, durante este año se han registrado 49 casos, mientras que el mismo periodo del año anterior se presentaron 17 hechos.

La prohibición de parrillero hombre y mujer se dará entre las 10:00 de la noche a 4:00 de la madrugada y quedará establecida hasta el 31 de mayo.

“Yo no soy enemigo del mototaxismo ni de los mototaxis. Yo lo que quiero es reglamentar el problema porque ante la ausencia de un decreto o una ley nacional cada alcalde debe hacer lo mismo en su comunidad”, dijo el alcalde de Sabanalarga, José Elías Chams Chams.

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¿Cuál es la sanción por incumplir la medida?

La sanción para quien viole esta medida será de quince salarios mínimos legales diarios vigentes y la inmovilización del vehículo y un comparendo por parte la Policía.

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