SATENA suspende vuelos entre Cúcuta y Tibú por crisis de orden público

Norte de santander.

La aerolínea SATENA anunció la suspensión inmediata de la operación aérea en la ruta Cúcuta-Tibú, como consecuencia de la alteración del orden público en la región del Catatumbo.

La medida fue adoptada luego del secuestro de Edinson Balaguera Gamboa, administrador de la operación de la aerolínea en Tibú, quien además cumplía funciones como agente operativo.

Según la compañía, este hecho representa un riesgo directo para la seguridad del personal y de los pasajeros.

Además, Balaguera Gamboa es un empresario muy reconocido en la región por ser el propietario de la empresa Transportes Balaguera, que lleva décadas funcionando en el territorio.

A través de un comunicado oficial, SATENA rechazó lo ocurrido y solicitó a las autoridades adelantar las acciones necesarias para lograr la pronta liberación del colaborador y el esclarecimiento de los hechos.

La aerolínea indicó que la operación en esta ruta permanecerá suspendida hasta que existan garantías verificables que permitan reanudar el servicio en condiciones seguras.

Finalmente, la empresa aseguró que mantendrá coordinación con autoridades nacionales y locales, y continuará monitoreando la evolución de la situación en el territorio para informar oportunamente cualquier actualización.

La comunidad del municipio de Tibú y el gremio de transportadores unirán sus voces de rechazo en una marcha que se adelantará el día de mañana, 25 de abril, a partir de las 9:00 de la mañana, con el fin de exigir a los grupos armados su pronta liberación.