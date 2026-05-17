¿Cómo aprender inglés con la BBC? Cursos gratuitos para niveles A1, A2, B1 y B2 ¡Inscríbase!

Hoy por hoy, en el mundo globalizado en el que se vive en la actualidad, el saber un segundo idioma dejó de ser algo opcional y se ha convertido en algo necesario para expandir y abrir oportunidades tanto laborales como académicas.

En esa línea, el inglés, al ser considerado el idioma universal, es una de las lenguas más buscadas por las personas cuando se trata de aprender otra de estas mismas.

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El inglés permitió que el ser humano, en la actualidad, pueda desenvolverse a nivel mundial en aspectos de economía, negocios, turismo o simplemente comunicación global.

Es así como los gobiernos han entendido que ofrecer a los ciudadanos estas oportunidades de aprendizajes lingüísticos también puede potenciar el desarrollo de la nación.

Pero no son solo los gobiernos, sino las mismas personas y diferentes instituciones, que han entendido que ofrecer la oportunidad de enseñar este idioma genera crecimiento tanto financiero como personal.

Por esto, diferentes instituciones educativas ofrecen aprender el idioma de forma paga, como de forma gratuita: es el caso de la BBC, que por medio de su página web ofrece a la comunidad mundial la oportunidad de aprender inglés a través de diferentes ejercicios.

¿Qué se aprende en los cursos?

Pues bien, lo primero que debe saber es que son cursos variados en donde la institución educativa le enseña diferentes aspectos del idioma como:

Gramática,

Listening,

Pronunciación,

Escritura,

Speaking,

Vocabulario, entre otros.

Usted, dentro de la página, podrá ver y seleccionar lo que le interese y verá la oferta disponible de todos los cursos que van desde nivel C hasta A, es decir, básico, intermedio y avanzado.

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¿Cuáles son los cursos?

La página web de la BBC resalta que hay diferentes variedades de cursos; las personas que se encuentren interesadas en este material académico podrán elegir de acuerdo al nivel, enfoque o temáticas específicas como dinero, tecnología o trabajo.

Los cursos cuentan con una clase grabada en video, transcripción de la misma y material práctico que se puede descargar.

¿Cómo inscribirse en los cursos de la BBC?

En esta ocasión, los interesados pueden acceder a los cursos totalmente gratis haciendo clic AQUÍ.

Lo relevante de estos cursos es que usted no necesita inscripción alguna. Lo único que debe hacer es hacer clic en el que le interese participar y de inmediato podrá realizar la actividad que él mismo ofrece.

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