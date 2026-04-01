Invima alertó y prohibió jarabe comercializado con registro sanitario suplantado en Medellín

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) lanzó una alerta sanitaria sobre la comercialización de un producto ilegal en la ciudad de Medellín, capital del departamento de Antioquia.

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De acuerdo con el informe de Invima, se trata del jarabe Hedera Helix + propóleo zanecol, un supuesto medicamento para mejorar la tos que se estaría distribuyendo con un registro sanitario fraudulento y es un riesgo para la salud de las personas.

Jarabe fraudulento

Según Invima, el jarabe es comercializado de manera indebida con un número de registro sanitario PFT202-0002853, sin embargo, esta serie corresponde a otro medicamento autorizado (Hedera Helix + propóleo jarabe).

Esta práctica establece una suplantación de información sanitaria, debido a que el producto ilegal tiene en su rotulado datos y titular de un fabricante que no le corresponden.

Asimismo, menciona a una empresa que no cuenta con ningún rol autorizado dentro de los registros sanitarios autorizados para productos fitoterapéuticos.

El coordinador del Grupo de Farmacovigilancia del Invima, William Saza, aseguró que estos productos representan un riesgo para la salud pública.

“No han sido evaluados en términos de calidad, seguridad y eficacia”, detalló Saza. Esto quiere decir que el consumo de este jarabe puede ocasionas efectos secundarios, interacciones desconocidas y hasta complicaciones de salud, ya que no se tiene un estudio, incumpliendo lo establecido en el Decreto 1156 de 2018, por lo cual no se ofrece garantías sanitarias, según detalló la entidad.

Recomendaciones por parte de Invima

El Invima señaló que este tipo de productos ilegales suelen ser comercializados a través de internet, redes sociales y cadenas de mensajería, lo que le permite evadir controles sanitarios. Además, promueven propiedades que no han sido autorizadas y crean falsas expectativas en los usuarios.

A su vez, la entidad realizó un llamado a la ciudadanía para no comprar ni consumir el jarabe Hedera Helix + propóleo Zanecol y siempre verificar el registro sanitario antes de su uso.

De igual manera, instó a suspender de formar inmediata su uso, en caso de estar utilizándolo, y reportar cualquier adversidad y/o punto de venta ante las autoridades sanitarias.

Con estas medidas, se pueden activar mecanismos de farmacovigilancia con actores del sistema para intensificar acciones de inspección y control para evitar su distribución, incluyendo la incautación y destrucción.

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