¿Cuáles son las sanciones de las funcionarias del Distrito que se colaron en TransMilenio?

Video captó a funcionarias de la Secretaría de Educación de Bogotá colándose en TransMilenio

Luego de que se viralizara un video en el que se ve a dos funcionarias de la Alcaldía de Bogotá ingresando de manera irregular a una estación de TransMilenio, la Secretaria de Educación de Bogotá informó que las personas, aunque contratistas, hacen parte de la entidad.

“(…) conoció una situación en la que dos personas que portaban chaquetas asociadas al servicio de rutas escolares ingresaron de manera indebida al sistema de transporte público Transmilenio. Tras las verificaciones, la entidad identificó a las personas involucradas y confirmó su vínculo con la operación del Programa de Movilidad Escolar por medio de un operador externo”.

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Ante los hechos, y obedeciendo las instrucciones del alcalde Carlos Fernando Galán, se adelantaron las acciones a que hubo lugar.

“Como resultado, frente a las dos personas involucradas el operador procedió a la suspensión de sus contratos por un número de días. Adicionalmente, se impuso una medida que incluye actividades pedagógicas con Transmilenio, orientadas a reafirmar los deberes asociados a la prestación del servicio, promover la reflexión sobre lo ocurrido y evitar que situaciones como esta se repitan".

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¿ Qué dijo el alcalde Galán?

Por medio de su cuenta de X, el mandatario de la capital rechazó los hechos y pidió sanciones.

“Nadie y mucho menos quienes trabajan para la ciudad deben hacer esto. Estas personas prestan sus servicios a la Secretaría de Educación. (...) .El sistema de transporte público de Bogotá es de todos. Al colarse, al no respetarlo y al no cumplir las normas básicas de convivencia, están afectando a la ciudad, el patrimonio público y a los usuarios que sí pagan. Comportamientos como este deben ser rechazados por todos".