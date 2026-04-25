Incineran vehículo de carga en la Ruta 45 y combates dejan un cabecilla neutralizado en La Plata

Neiva

Un vehículo de carga pesada fue incinerado en la noche de este viernes en la Ruta 45, en jurisdicción del sector de Puerto Seco, entre los municipios de Hobo y Gigante, en el departamento del Huila.

De acuerdo con información preliminar, el hecho habría sido cometido por presuntos disidentes de las Farc en el sector del cruce hacia el municipio de La Plata. El automotor resultó completamente destruido por las llamas, lo que generó preocupación entre los conductores que transitaban por esta importante vía nacional.

Tras lo ocurrido, unidades de la Policía Judicial, inteligencia y tránsito se desplazaron al lugar para adelantar las actuaciones correspondientes y verificar las circunstancias en las que se registró este hecho. Hacia las 10:00 de la noche se restableció la movilidad a un carril en el sector de Puerto Seco.

Este hecho se suma a los enfrentamientos registrados en la tarde de este mismo viernes en la vereda Santa Marta, zona rural del municipio de La Plata, donde tropas del Ejército sostuvieron combates con integrantes de la estructura Hernando González Acosta. Durante la operación fue neutralizado el cabecilla de finanzas de esta estructura disidente y se logró la recuperación de dos menores de edad.