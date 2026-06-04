En Elías, Huila, manos artesanas preservan la cultura y tradición del municipio

Neiva

En las montañas de Elías, un municipio reconocido por resguardar las raíces culturales del Huila, las manos de Miriam Carvajal han tejido durante casi tres décadas una historia de identidad, esfuerzo y amor por las tradiciones. Entre hilos, flores, bordados y colores que evocan las fiestas sampedrinas, la artesana ha dedicado 28 años a confeccionar trajes típicos, blusas y recuerdos que mantienen viva la esencia cultural de su tierra.

Todo comenzó por una necesidad familiar. Cuando su hija Carolina debía participar en un certamen infantil, el costo de un traje típico superaba sus posibilidades económicas. Lejos de rendirse, Miriam observó con atención cada desfile, estudió los detalles de las confecciones de ‘Pina Vanegas’ y decidió elaborar ella misma el vestido. Aquella primera creación no solo acompañó a su hija hasta convertirse en la primera reina infantil de Elías, también marcó el inicio de una vocación que transformaría su vida.

Elaboración de trajes típicos. Foto Archivo Ampliar Elaboración de trajes típicos. Foto Archivo Cerrar

Con el paso de los años, las vecinas, amigas y familias del municipio comenzaron a buscarla para confeccionar sus trajes. Lo que nació como una necesidad se convirtió en una tradición. Desde entonces, ha elaborado decenas de vestuarios para reinados infantiles, blusas bordadas inspiradas en la iglesia de Elías, la tambora y los ritmos tradicionales del pueblo, además de prendas para hombres, mujeres y niños que reflejan el orgullo de pertenecer a la cultura huilense.

Muñecas sanjuaneras. Foto Archivo Ampliar Muñecas sanjuaneras. Foto Archivo Cerrar

Su trabajo ha cruzado fronteras. Trajes infantiles, muñecas sanjuaneras y piezas artesanales creadas en Elías han llegado a España, Australia y Estados Unidos, llevando consigo un pedazo del folclor huilense. A ello se suma la elaboración de la tradicional mistela sampedrina, un saber heredado hace más de tres décadas, y su participación en iniciativas culturales como la organización de actividades de Semana Santa y, más recientemente, la pintura al óleo, arte en el que también ha encontrado una nueva pasión.

La dedicación de Miriam Carvajal ha sido reconocida por la comunidad y las instituciones locales. Hace cerca de dos años recibió un homenaje por parte del Concejo Municipal de Elías como artesana destacada, un reconocimiento que, más allá de los diplomas, representa el valor de una vida entregada a preservar y transmitir la cultura. Hoy, mientras continúa bordando trajes, preparando mistela y pintando cuadros, asegura que ya no lo hace únicamente por necesidad, sino por el profundo amor que siente por las tradiciones que han dado identidad a generaciones enteras en Elías, cuna de cultura huilense.