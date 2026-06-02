A la cárcel presunto homicida de soldado profesional tras hecho ocurrido en La Plata

Neiva

Las labores investigativas, desarrolladas durante cerca de cinco meses por unidades que permitieron recolectar pruebas y testimonios que vincularían al capturado con los hechos registrados el 25 de diciembre de 2025 en el barrio San Rafael.

El caso se presentó en medio de una confrontación entre varias personas, presuntamente originada por actos de intolerancia relacionados con el consumo de licor. Durante el altercado, el soldado profesional Erik Hernán Ceballos Cuchimba, de 25 años y quien se encontraba disfrutando de un permiso, recibió heridas con arma cortopunzante que posteriormente le causaron la muerte.

La captura se realizó en el barrio La Pola de La Plata. Posteriormente, el detenido fue presentado ante un juez de control de garantías por el delito de homicidio agravado, recibiendo medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

En una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, fue capturado por orden judicial un hombre conocido con el alias de “Andrés”, señalado de estar involucrado en el homicidio de un soldado profesional ocurrido en el municipio de La Plata, Huila.