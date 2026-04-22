Estudiantes de San Agustín, Huila crean biofiltros para proteger el agua y al mono nocturno

Neiva

Estudiantes de los grados sexto, séptimo y octavo de la Institución Educativa La Argentina, del municipio de San Agustín, lideran un innovador proyecto ambiental orientado a proteger las fuentes hídricas y la biodiversidad en el sur del Huila. La iniciativa, denominada “EncontreMONOS: ciencia y convivencia para la conservación del territorio y la biodiversidad”, promueve el cuidado del agua y la protección de especies silvestres en esta zona del departamento.

La investigación académica ha llevado a los estudiantes a realizar recorridos por quebradas del Macizo Colombiano, en la zona donde nace el río Magdalena, con el fin de analizar la calidad del agua. Durante estas actividades, identificaron que la conservación de los bosques influye directamente en el buen estado de las fuentes hídricas, mientras que su deterioro impacta negativamente la vida de las comunidades y de la fauna silvestre.

De acuerdo con el docente líder del proyecto, Alejandro Hernández, “los hallazgos del proyecto revelan cambios significativos en las fuentes hídricas que abastecen a la comunidad, impactando tanto a las familias como a animales silvestres únicos, entre ellos, el mono nocturno andino”.

Frente a esta situación, los estudiantes han propuesto soluciones prácticas, entre ellas el diseño de sensores para monitorear el recurso hídrico y la proyección de la construcción de biofiltros naturales que permitan mejorar la calidad del agua que consumen en sus hogares.

La iniciativa hace parte de los 12 proyectos clasificados a las Olimpiadas Steam + Colombia 2026, un certamen académico nacional que promueve la innovación y la investigación escolar. Con este trabajo, los jóvenes del municipio de San Agustín buscan aportar a la protección de los ecosistemas y a la conservación de especies amenazadas en el territorio.