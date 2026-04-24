Ataque de disidencias a la Policía en el norte del Cauca dejó dos civiles heridos

Miranda, Cauca

Un nuevo hecho de violencia se registró en el norte del departamento, donde hombres armados, presuntos integrantes de las disidencias de las Farc, hostigaron a la Policía, dejando como saldo dos civiles lesionados.

El ataque ocurrió en la vía que comunica a los municipios de Miranda y Corinto, Cauca, en la vereda Guatemala, cerca del cementerio de la localidad.

En el lugar hombres armados en motocicletas y vestidos de civil dispararon armas de largo alcance contra los uniformados que realizaban un puesto de control, generando pánico entre la población civil que quedó en medio del fuego cruzado.

De acuerdo con las autoridades, las dos personas heridas por esquirlas fueron trasladadas a un centro asistencial y se encuentran fuera de peligro.

El alcalde de Miranda, Walter Zúñiga, señaló que el hostigamiento se prolongó por varios minutos y puso en riesgo a la comunidad, especialmente por la cercanía del lugar con un centro de atención para adultos mayores.

“Al parecer intentaron emboscar a la Policía cuando realizaba operativos de control en esta vía. Eso atemoriza a nuestra gente, más aún porque en ese sector tenemos albergados a adultos mayores. Es una situación compleja”, manifestó el mandatario.

El alcalde agregó que “este tipo de hechos se vienen presentando por la presencia de grupos armados ilegales en la zona, lo que mantiene en alerta a la fuerza pública y a la comunidad”.

Las autoridades atribuyeron el hecho a la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc y reforzaron los operativos de la Fuerza Pública para garantizar la seguridad en el municipio y ubicar a los responsables.