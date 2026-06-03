Alarmante caída en la donación de órganos mantiene en espera a decenas de pacientes en el Huila

Neiva

En el departamento del Huila persiste la preocupación por la disminución de la donación de órganos. Según especialistas del Hospital Universitario de Neiva, en lo corrido del presente año únicamente se han realizado dos trasplantes de riñón, una cifra muy inferior a la registrada durante el mismo periodo de años anteriores.

La situación contrasta con las cifras alcanzadas en 2025, cuando se efectuaron 18 trasplantes renales. De acuerdo con los registros médicos, anteriormente se reportaban cerca de 20 posibles donantes al mes, mientras que en enero de este año solo fueron notificados tres casos. La reducción refleja una tendencia nacional que, según expertos en trasplantes, ha provocado una caída cercana al 40 % en la donación de órganos en el país.

Según, Heidy Carolina Cera De la Rosa, médico coordinador operativo de trasplantes, comento que “actualmente, 57 pacientes huilenses permanecen en lista de espera para recibir un riñón y otros 15 adelantan estudios pretrasplante. Frente a este panorama, el Hospital Universitario de Neiva trabaja en la implementación del programa de donante vivo, una modalidad que permite a familiares compatibles, como padres, hermanos o tíos, donar uno de sus riñones para mejorar la calidad de vida de pacientes con enfermedad renal crónica”.

Los especialistas reiteraron que la donación de órganos y tejidos representa una oportunidad para salvar y transformar vidas. Además de órganos, también pueden donarse córneas, piel, vasos sanguíneos, huesos y válvulas cardíacas. Por ello, hicieron un llamado a las familias para conversar sobre este tema y manifestar oportunamente su voluntad de ser donantes, recordando que un solo donante puede beneficiar a decenas de personas mediante un acto altruista de amor y esperanza.