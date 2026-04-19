La obra literaria ‘La Vorágine’ huilense triunfa en los Premios India Catalina

En el marco de la conmemoración de los 100 años de la publicación de La vorágine. Foto Ana Patricia Collazos.

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En diálogo con Alexander García Melo, director, creador y guionista de la serie La Vorágine de José Eustasio Rivera, se conocieron detalles de esta producción audiovisual que hoy llena de orgullo al Huila. Se trata de una serie documental de tres capítulos, concebida como homenaje al reconocido escritor huilense. La iniciativa ha sido recibida con entusiasmo por el público, al rescatar la memoria literaria y cultural del departamento.

La producción sigue el recorrido de la maestra Ana Patricia Collazos, quien profundiza en la vida y obra de José Eustasio Rivera. A lo largo de tres episodios de 24 minutos cada uno, se exploran aspectos poco conocidos del autor, así como su impacto en la literatura colombiana. Este enfoque permitió construir una narrativa cercana y pedagógica para las audiencias.

El proyecto nació en el marco de la conmemoración de los 100 años de la publicación de La vorágine. García Melo decidió estructurar la propuesta y presentarla a la convocatoria Abre Cámara del Ministerio TIC. Para ello, fue clave la articulación con un canal comunitario, logrando una alianza con la Liga Comunitaria de Televidentes de El Pital, que cumplía con todos los requisitos exigidos.

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El director destacó que este premio es el resultado del esfuerzo colectivo de un equipo comprometido, así como del apoyo de aliados, entrevistados y la comunidad. Subrayó además la importancia de la participación ciudadana, que acompañó el proceso con su respaldo y votación. Todo ello consolidó una producción que hoy representa al departamento con orgullo.

Finalmente, se anunció que la serie será emitida próximamente a través de canales nacionales y regionales. García Melo continuará impulsando nuevos proyectos audiovisuales, mientras que Ana Patricia Collazos seguirá fortaleciendo la literatura desde su labor editorial. La apuesta por la cultura y el arte huilense sigue en marcha, con resultados que ya trascienden fronteras.