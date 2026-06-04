Huila afina detalles para las elecciones atípicas de Gigante y la segunda vuelta presidencial

Neiva

Las autoridades continúan adelantando acciones para garantizar el desarrollo transparente y seguro de las elecciones atípicas de alcalde en el municipio de Gigante. Como parte de este proceso, se realizará una nueva Comisión de Seguimiento Electoral con el propósito de revisar los últimos detalles de la jornada democrática.

La reunión está programada para este viernes a las 10:00 de la mañana en el municipio de Gigante, donde se evaluarán aspectos logísticos, de seguridad y organización electoral. Según lo previsto, todas las instituciones involucradas han trabajado de manera articulada para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto con plenas garantías durante la elección del próximo 7 de junio.

Liliana Vasquez, del gobierno departamental, afirmo que “las autoridades destacaron que el primer semestre de 2026 ha estado marcado por varios procesos electorales, lo que ha exigido un trabajo permanente de coordinación interinstitucional. Gracias a esta labor conjunta entre Policía, Ejército, Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y Registraduría”.

De igual manera, ya se avanza en la preparación de la segunda vuelta presidencial y de las festividades sampedrinas que se celebrarán en el departamento. Aunque aún no se ha definido el número exacto de uniformados que reforzarán la seguridad, se confirmó que el Huila contará con varios hombres que llegaran a mediados del mes de junio.