Huila se prepara para elecciones comunales de este domingo 26 de abril
Líderes y comunidades están llamados a participar en el proceso democrático que se realizará en todo el departamento.
Neiva
El departamento del Huila se alista para el proceso electoral comunal 2026, que se llevará a cabo este domingo 26 de abril en los diferentes municipios, con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana y la organización comunitaria en los territorios.
Lea también: Estudiantes de San Agustín, Huila crean biofiltros para proteger el agua y al mono nocturno
Desde el Instituto Departamental de Acción Comunal (IDACO), su gerente, José Manuel Córdoba, hizo un llamado a los líderes, lideresas y miembros de las Juntas de Acción Comunal a ser protagonistas de esta jornada democrática, resaltando que estos espacios permiten impulsar soluciones y fortalecer el trabajo comunitario en barrios y veredas.}
El funcionario reiteró la importancia de acudir a las urnas con responsabilidad y compromiso, teniendo en cuenta que en estas elecciones se elegirán a quienes estarán al frente de procesos fundamentales para el desarrollo social y comunitario en cada localidad del departamento.
Lea también: La obra literaria ‘La Vorágine’ huilense triunfa en los Premios India Catalina
Las autoridades departamentales también confirmaron que se mantendrá el acompañamiento institucional a las organizaciones comunales durante la jornada, con el propósito de garantizar una participación amplia y ordenada que contribuya al fortalecimiento del liderazgo social en el Huila.
Escuche Caracol Radio en vivo:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio
Valentina Gasca
Periodista de la ciudad de Neiva, ganador del premio de periodismo Reynaldo Matiz en dos ocasiones ...