Huila se prepara para elecciones comunales de este domingo 26 de abril

El proceso electoral comunal 2026 se llevará a cabo este domingo 26 de abril en los diferentes municipios del Huila. Foto Relacionada

Neiva

El departamento del Huila se alista para el proceso electoral comunal 2026, que se llevará a cabo este domingo 26 de abril en los diferentes municipios, con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana y la organización comunitaria en los territorios.

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Desde el Instituto Departamental de Acción Comunal (IDACO), su gerente, José Manuel Córdoba, hizo un llamado a los líderes, lideresas y miembros de las Juntas de Acción Comunal a ser protagonistas de esta jornada democrática, resaltando que estos espacios permiten impulsar soluciones y fortalecer el trabajo comunitario en barrios y veredas.}

El funcionario reiteró la importancia de acudir a las urnas con responsabilidad y compromiso, teniendo en cuenta que en estas elecciones se elegirán a quienes estarán al frente de procesos fundamentales para el desarrollo social y comunitario en cada localidad del departamento.

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Las autoridades departamentales también confirmaron que se mantendrá el acompañamiento institucional a las organizaciones comunales durante la jornada, con el propósito de garantizar una participación amplia y ordenada que contribuya al fortalecimiento del liderazgo social en el Huila.

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