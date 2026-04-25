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25 abr 2026 Actualizado 00:31

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Barranquilla

Así se desarrolló el segundo día del 9.º Encuentro y Feria Renovables Latam en Barranquilla

En sus dos primeros días, el evento más importante de energías renovables en Colombia ha contado con más de 3.500 visitantes.

Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, estuvo en el segundo día del 9° Encuentro y Feria Renovables Latam en Barranquilla. Foto: Suministrada.

Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, estuvo en el segundo día del 9° Encuentro y Feria Renovables Latam en Barranquilla. Foto: Suministrada.

Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, estuvo en el segundo día del 9° Encuentro y Feria Renovables Latam en Barranquilla. Foto: Suministrada.

Colombia le apunta a la transición energética y lo que era una promesa, entró en una fase concreta: convertir el potencial en resultados. Este fue el mensaje que dejó el segundo día del 9.º Encuentro y Feria Renovables Latam 2026, principal espacio del sector en la región, donde participan expertos, empresas y autoridades, quienes coincidieron que el desafío ya no es el qué, sino el cómo.

El país ha logrado avances significativos y, por primera vez, la energía limpia supera al carbón a nivel global y nacional. Esto es una clara señala de la transformación en la matriz energética.

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Este mejoramiento se da en medio de un entorno global más exigente, que está marcado por tensiones geopolíticas, volatilidad en los mercados energéticos y una creciente demanda de energía.

Esto quiere decir que la seguridad energética se ha convertido en una prioridad estratégica. Distintos factores externos como conflictos internacionales, y condiciones internas, como la posible llegada del fenómeno de El Niño, obligan a Colombia a tomar decisiones oportunas para garantizar el suministro tanto a hogares como a la industria.

Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, estuvo en el segundo día del 9° Encuentro y Feria Renovables Latam en Barranquilla estuvo presente alertó que este cambio en la matriz energética ocurre en medio de un contexto global exigente, obligando al país a fortalecer su seguridad energética y avanzar con rapidez en la ejecución de proyectos y soluciones estructurales.

El funcionario insistió en que el contexto exige fortalecer la soberanía energética y avanzar en decisiones que permitan atenuar riesgos asociados a la variabilidad climática y a la volatilidad internacional, especialmente, ante escenarios como un posible fenómeno de El Niño en el país.

Palma hizo énfasis en enfocar esfuerzos en proyectos que se materialicen y aporten al sistema, para no perder espacio en la red y la entrada de nueva energía con iniciativas que no avancen.

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Asimismo, exigió avanzar en soluciones adicionales como el almacenamiento, que se perfila como un elemento clave para integrar energías como la solar y la eólica, para el desarrollo del sistema energético.

De igual manera, el ministro destacó el crecimiento de las energías renovables no convencionales, con un aumento cercano a 20 veces en la capacidad instalada en los últimos años, alcanzando más de 4 gigavatios, evidenciando avances medibles en la diversificación de la matriz energética.

Durante este proceso, se mantiene como un elemento importante la articulación entre actores públicos y privados. Al enfrentar desafíos técnicos, regulatorios y sociales, se requiere coordinación para agilizar licenciamientos, facilitar inversiones y garantizar que avancen los proyectos.

El 9.º Encuentro y Feria Renovables Latam en Barranquilla se consolida como la principal vitrina del sector en Colombia y América Latina. Esta plataforma donde convergen decisiones, inversión y tecnología para acelerar la transición energética, ha tenido una gran respuesta del sector y se han registrado más de 3.500 visitantes, lo que demuestra alto interés del momento decisivo que atraviesa la industria energética en el país.

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Cristian Contreras

Cristian Contreras

Comunicador social y periodista de la Universidad Sergio Arboleda con más de 4 años de experiencia en...

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