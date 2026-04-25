Así se desarrolló el segundo día del 9.º Encuentro y Feria Renovables Latam en Barranquilla

Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, estuvo en el segundo día del 9° Encuentro y Feria Renovables Latam en Barranquilla. Foto: Suministrada.

Colombia le apunta a la transición energética y lo que era una promesa, entró en una fase concreta: convertir el potencial en resultados. Este fue el mensaje que dejó el segundo día del 9.º Encuentro y Feria Renovables Latam 2026, principal espacio del sector en la región, donde participan expertos, empresas y autoridades, quienes coincidieron que el desafío ya no es el qué, sino el cómo.

El país ha logrado avances significativos y, por primera vez, la energía limpia supera al carbón a nivel global y nacional. Esto es una clara señala de la transformación en la matriz energética.

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Este mejoramiento se da en medio de un entorno global más exigente, que está marcado por tensiones geopolíticas, volatilidad en los mercados energéticos y una creciente demanda de energía.

Esto quiere decir que la seguridad energética se ha convertido en una prioridad estratégica. Distintos factores externos como conflictos internacionales, y condiciones internas, como la posible llegada del fenómeno de El Niño, obligan a Colombia a tomar decisiones oportunas para garantizar el suministro tanto a hogares como a la industria.

Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, estuvo en el segundo día del 9° Encuentro y Feria Renovables Latam en Barranquilla estuvo presente alertó que este cambio en la matriz energética ocurre en medio de un contexto global exigente, obligando al país a fortalecer su seguridad energética y avanzar con rapidez en la ejecución de proyectos y soluciones estructurales.

El funcionario insistió en que el contexto exige fortalecer la soberanía energética y avanzar en decisiones que permitan atenuar riesgos asociados a la variabilidad climática y a la volatilidad internacional, especialmente, ante escenarios como un posible fenómeno de El Niño en el país.

Palma hizo énfasis en enfocar esfuerzos en proyectos que se materialicen y aporten al sistema, para no perder espacio en la red y la entrada de nueva energía con iniciativas que no avancen.

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Asimismo, exigió avanzar en soluciones adicionales como el almacenamiento, que se perfila como un elemento clave para integrar energías como la solar y la eólica, para el desarrollo del sistema energético.

De igual manera, el ministro destacó el crecimiento de las energías renovables no convencionales, con un aumento cercano a 20 veces en la capacidad instalada en los últimos años, alcanzando más de 4 gigavatios, evidenciando avances medibles en la diversificación de la matriz energética.

Durante este proceso, se mantiene como un elemento importante la articulación entre actores públicos y privados. Al enfrentar desafíos técnicos, regulatorios y sociales, se requiere coordinación para agilizar licenciamientos, facilitar inversiones y garantizar que avancen los proyectos.

El 9.º Encuentro y Feria Renovables Latam en Barranquilla se consolida como la principal vitrina del sector en Colombia y América Latina. Esta plataforma donde convergen decisiones, inversión y tecnología para acelerar la transición energética, ha tenido una gran respuesta del sector y se han registrado más de 3.500 visitantes, lo que demuestra alto interés del momento decisivo que atraviesa la industria energética en el país.

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