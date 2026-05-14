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14 may 2026 Actualizado 12:50

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Interventor de Nueva EPS terminará contratos con proveedores de medicamentos: algunos de la Costa

El interventor de la Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, confirmó que avanza en pagos superiores a los 100 mil millones de pesos con gestores farmacéuticos

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Claudia Camila Vargas

Claudia Camila Vargas

Comunicadora Social y Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Incorporada en Caracol Radio...

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