Interventor de Nueva EPS terminará contratos con proveedores de medicamentos: algunos de la Costa
El interventor de la Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, confirmó que avanza en pagos superiores a los 100 mil millones de pesos con gestores farmacéuticos
Interventor de Nueva EPS terminará contratos con proveedores de medicamentos: algunos de la Costa
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Claudia Camila Vargas
Comunicadora Social y Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Incorporada en Caracol Radio...