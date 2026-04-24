Colombia busca liderar la transición energética mundial desde cumbre internacional en Santa Marta

Santa Marta

La ministra de Ambiente encargada, Irene Vélez Torres, lideró en Santa Marta la Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, un encuentro que reúne delegaciones de más de 50 países para discutir acciones frente a la crisis climática y acelerar la transición energética global.

Durante su intervención, la funcionaria aseguró que este escenario marca un hecho histórico porque, por primera vez, se habla de manera abierta sobre el impacto de los combustibles fósiles en el cambio climático y la necesidad de avanzar hacia energías limpias.

La ministra explicó que Colombia busca posicionarse como líder mundial en la transición energética y afirmó que el país considera que el futuro debe enfocarse en energías verdes y sostenibles, dejando atrás prácticas como el fracking y la expansión petrolera. “Colombia está convencida de que el futuro tiene que ver con acelerar la transición energética”, manifestó.

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Sobre la elección de Santa Marta como sede del evento, la ministra destacó el valor simbólico y ambiental de la ciudad y de la Sierra Nevada. Indicó que el territorio representa un escenario ideal para discutir las tensiones entre desarrollo económico y protección ambiental, especialmente por la presencia de importantes puertos carboníferos en el Caribe colombiano. También resaltó el papel académico de la Universidad del Magdalena en procesos relacionados con transición energética y sostenibilidad.