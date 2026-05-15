Capturan a tres personas por el hurto de una cadena de oro avaluado en $15 millones en Barranquilla

La Policía reportó la captura de tres personas señaladas del hurto de una cadena de oro avaluados en $15 millones. Fueron detenidos en la calle 77 con vía 40.

En el momento de las capturas, le fueron incautado un arma de fuego tipo revolver calibre 38 y la cadena de oro que había sido hurtada minutos antes.

“De acuerdo con las autoridades, los capturados registran anotaciones judiciales por los delitos de homicidio y lesiones personales. Posteriormente, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para que respondan por los presuntos delitos de hurto agravado y porte ilegal de armas de fuego”, indicó la Policía.

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Según el General Miguel Camelo, comandante de la Policía Metropolitana “este resultado operacional demuestra la capacidad de reacción y el compromiso permanente de la institución frente a los delitos que afectan la seguridad ciudadana”.