Vuelo de Wingo declaró emergencia técnica antes de aterrizar en Barranquilla: esto se sabe

La Aeronáutica Civil informó que el vuelo RPB7664 de la aerolínea Wingo, que cubría la ruta Bucaramanga–Barranquilla, declaró una emergencia técnica durante la noche de este miércoles antes de aterrizar en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz.

De acuerdo con el reporte oficial, la aeronave logró aterrizar sin novedades, luego de que se activaran de manera preventiva los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de situaciones.

La Aerocivil indicó que, tras la declaración de emergencia, se desplegaron todos los servicios de asistencia necesarios en la terminal aérea, incluyendo la activación del cuerpo de bomberos aeronáuticos SEI, con el fin de garantizar la seguridad de los pasajeros y la tripulación.

Durante la emergencia no se reportaron personas lesionadas ni afectaciones adicionales relacionadas con el incidente. Las autoridades aeronáuticas continúan realizando el seguimiento correspondiente para establecer las causas de la emergencia técnica reportada durante el vuelo.

¿Qué dijo la aerolínea?

A través de un comunicado, Wingo explicó que la tripulación declaró una “emergencia preventiva” asociada a una situación que aún está pendiente de confirmación.

“Durante la aproximación a Barranquilla, la tripulación del vuelo P5 7664 que cubría la ruta Bucaramanga–Barranquilla declaró una emergencia preventiva asociada a una situación que aún se encuentra pendiente de confirmación. El capitán informó oportunamente a los pasajeros y la aeronave aterrizó sin novedad en Barranquilla”, señaló la compañía.

La aerolínea agregó que los equipos de bomberos permanecieron atentos durante la operación, aunque no fue necesaria su intervención, y confirmó que la aeronave llegó hasta el terminal para el desembarque normal de los pasajeros. Asimismo, indicó que permanece a la espera de información adicional por parte de la tripulación y del equipo técnico para esclarecer lo ocurrido.