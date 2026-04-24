El deterioro de la seguridad afecta el turismo en Colombia: presidente de Cotelco José Andrés Duarte

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Desde el Quindío el presidente nacional de Cotelco, José Andrés Duarte llamó la atención por el impacto negativo en el turismo por el incremento de la inseguridad, solo en el 2025 hubo más de 800 bloqueos de vías, se aumentó en 200% la extorsión, 28% más atentados terroristas.

El Quindío ha sido epicentro de la quinta convención de alojamiento que lidera la Asociación Colombiana de Hoteleros Cotelco con la participación de delegados y autoridades regionales y nacionales analizando todo lo relacionado con el turismo.

En ese evento el presidente nacional de Cotelco, José Andrés Duarte habló del impacto del incremento de la inseguridad en la operación turística y hotelera.

El líder gremial agregó “El deterioro de la seguridad afecta, evidentemente, la operación, la reputación y la demanda. Hay unos indicadores de seguridad complejos en donde no puede ser ajeno a esta conversación, creo que ahí tenemos que seguir insistiendo mucho en esta agenda de debate y de conversación de los próximos 4 años.

Nosotros tenemos que volver a retomar esto que está pasando como agenda país, como agenda en una conversación desde el propio plan sectorial de turismo para que quede dentro del Plan Nacional de Desarrollo elementos de respuesta a estas problemáticas”

Indicadores de inseguridad

Presidente Cotelco: aquí tenemos unos indicadores muy complejos, el secuestro creciendo, el terrorismo creciendo, los secuestros en capitales también creciendo y ahí hay un impacto en la operación hotelera, hay cancelaciones de reservas, hay primas de riesgo que también se aumentan.

El poder asegurar los establecimientos también se vuelve más complejo en algunos territorios y encarecen esas primas también que hace parte de la propia operación y en este caso una pérdida también de ese atractivo en donde vemos entonces también una menor demanda turística.

Resalto el papel de las autoridades

Presidente Cotelco: Eso es fundamental y aquí que voy a que también la policía esté presente y tengamos posibilidades de seguir enriqueciendo, por ejemplo, una fuerza como la policía de turismo.

El general Rico me contaba que ya al menos ahora estamos hablando de 1500 efectivos. Yo puedo reconocer que hace más o menos unos 4 años y medio cuando llegamos a la Asociación Hotelera estábamos hablando de 900 efectivos.

Ahí hay un crecimiento importante, muy reciente que entre otras el general Rico con el general Lobo también con el anterior director general de la policía por tratar de fortalecer la policía de turismo, pero necesita Vamos obviamente a trabajar de una manera mucho más estructural.

La preocupación por el bloqueo de vías

Presidente de Cotelco: En temas como el bloqueo de las vías. Nosotros en eso le hemos planteado a todos los candidatos con los que nos hemos reunido, necesitamos una política clara de reacción a los bloqueos de las vías en el país.

Se está caracterizando y normalizando cada vez más el bloqueo de las vías sin importar si hay una motivación legítima o no. Nosotros no podemos acolitar ningún bloqueo de la vía en nuestro país, el año pasado fueron 837 bloqueos y eso significó entre el 2023 y 2025 cerca de 11 billones de pesos. Ahí necesitamos nosotros abordar esto como un plan estratégico que permita garantizar la libre movilidad en el territorio nacional.