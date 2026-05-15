Nombran a Jaime Mesa Buitrago como nuevo agente Interventor de Air-e

El servicio de energía no va a bajar por la inflación: Gerente de Aire / Colprensa

La intervención de la empresa Air-e volvió a cambiar de manos. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios designó al abogado Jaime Humberto Mesa Buitrago como nuevo agente interventor de la comercializadora de energía, convirtiéndose en el quinto funcionario en asumir ese cargo desde el inicio de la intervención estatal hace 20 meses.

Mesa Buitrago llega en medio de uno de los momentos más críticos para la compañía, que presta el servicio de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira, y que enfrenta problemas financieros.

El nuevo interventor no es ajeno a la entidad. Durante 2025 se desempeñó como secretario general de Air-e Intervenida, por lo que conoce de primera mano el proceso administrativo y financiero que adelanta el Gobierno nacional sobre la empresa.

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Su llegada se produce en un momento donde se deben adoptar medidas para garantizar la operación de la empresa, e incluso, evitar un colapso financiero del sistema energético en la región Caribe.

Entre las alternativas que actualmente analiza el Ejecutivo se encuentra la creación de una sobretasa nacional de $8 kilovatio/hora a usuarios de estratos 4, 5 y 6 para obtener más de 235.000 millones de pesos que permitan oxigenar financieramente a Air-e.

Jaime Mesa Buitrago, es el quinto agente Interventor de la compañía, cargo que han ocupado Nelson Vázquez, Carlos Diago, Edwin Palma, Diana Bustamante y la saliente interventora Tania Peñaranda, quien estuvo durante un periodo de encargo.