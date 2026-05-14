Patrullero de la Policía hallado sin vida en Bogotá era oriundo de Usiacurí, Atlántico

Julián David Benítez Zárate, el patrullero de la Policía Nacional que fue hallado sin vida dentro de una unidad policial en la localidad de Los Mártires, en Bogotá, era oriundo del municipio de Usiacurí, Atlántico, hecho que ha generado consternación entre familiares, amigos y habitantes de esa población.

El joven uniformado, de apenas 19 años, había estado el pasado fin de semana en el departamento compartiendo con su madre y demás familiares durante la celebración del Día de las Madres, antes de regresar a la capital del país para retomar sus labores en la institución.

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De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, hacia las ocho de la noche del miércoles 13 de mayo, Benítez Zárate recibió su arma de dotación con el propósito de iniciar su turno de servicio. Sin embargo, antes de la formación, ingresó al baño de la unidad policial y allí presuntamente se habría autolesionado. Las circunstancias de lo ocurrido son materia de investigación.

¿Qué dicen las autoridades?

Tras el hecho, el caso fue asumido por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de adelantar las labores judiciales para esclarecer lo sucedido.

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“De manera inmediata, se activaron los actos urgentes en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, quien asumió la investigación y adelanta las labores de policía judicial correspondientes para esclarecer estos hechos”, indicó la Policía Nacional mediante un comunicado.

De igual manera, la institución confirmó que se abrió una indagación previa por parte de la Inspección General y de la Justicia Penal Militar.

“La Institución dispuso de un acompañamiento integral a la familia y expresa su solidaridad a sus seres queridos, amigos y compañeros del señor Patrullero de Policía Julián David Benítez Zárate”, señaló la Policía.