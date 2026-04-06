Federico Gutiérrez propondrá al Congreso derogar la ley de paz total tras suspensión de capturas

Medellín, Antioquia

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció que enviará al Congreso de la República una propuesta para derogar la ley de paz total, luego de la decisión del Gobierno nacional de solicitar la suspensión de órdenes de captura contra 23 cabecillas de estructuras criminales del Valle de Aburrá.

Según el mandatario, la ley aprobada en 2022 permite que el Ejecutivo solicite a la Fiscalía levantar órdenes de captura cuando nombra “voceros de paz”, lo que, a su juicio, ha derivado en beneficios judiciales para jefes de organizaciones criminales.

“Lo primero que hay que hacer en el país es derogar la ley de la paz total. Desde la Alcaldía de Medellín le vamos a proponer al Congreso un proyecto para que se derogue cuanto antes”, afirmó el alcalde.

Comunicación a la fiscal por riesgos de seguridad

Gutiérrez también anunció que en las próximas horas enviará una comunicación formal a la fiscal general de la Nación con argumentos sobre los riesgos que, según la Alcaldía, implica la suspensión de órdenes de captura contra estos líderes criminales.

“Le enviaremos toda una justificación a la fiscal general de la Nación para que entienda los elementos que creemos acertados desde la Alcaldía de Medellín frente a la gravedad que significa levantar esas órdenes de captura”, señaló.

El mandatario aseguró que varios de los cabecillas incluidos en la solicitud continúan vinculados a delitos como homicidio, extorsión, narcotráfico y desplazamiento forzado, y afirmó que algunos incluso habrían emitido amenazas contra funcionarios locales.

Críticas al proceso de “paz urbana”

El alcalde cuestionó el enfoque del Gobierno nacional frente a las negociaciones con estructuras criminales en el marco de la llamada “paz urbana” y afirmó que la reducción de homicidios en Medellín no se debe a acuerdos con estas organizaciones.

“Hoy tenemos una reducción del 18 % en homicidios y las tasas más bajas de los últimos 40 años, pero eso es gracias al trabajo de la Policía, la Fiscalía y el Ejército, no por voluntad de las estructuras criminales”, dijo.

Contacto con autoridades internacionales

Gutiérrez también indicó que se comunicó con el embajador de Estados Unidos en Colombia para expresar su preocupación por la situación, debido a que algunos de los cabecillas involucrados han sido investigados por narcotráfico internacional.

Según el alcalde, la Alcaldía enviará información a autoridades estadounidenses y agencias internacionales sobre las investigaciones que vinculan a varios de estos líderes con redes de tráfico de drogas.