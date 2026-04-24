Autoridades insisten en el uso del 123 ante el aumento de reportes de emergencias en redes sociales

Medellín

¿Qué hace usted para comunicar una emergencia? ¿Llama usted a las autoridades competentes inmediatamente o decide grabar con su celular para comunicar lo sucedido?

Las autoridades han expresado su preocupación porque, en muchos casos, la ciudadanía opta por grabar las emergencias en lugar de reportarlas oportunamente, lo que retrasa la atención inmediata y aumenta el riesgo de que la situación se agrave.

Según las autoridades, en lo que va del 2026, se han atendido únicamente 2.201 emergencias. El director del DAGRD Carlos Andrés Quintero señaló: “Sabemos que la tecnología va avanzando, y en algún momento esta información que se suba en línea nos va a servir para entender un poco más el riesgo al que nos enfrentamos posiblemente. Pero hoy, hoy, hoy todos esos reportes deben ir únicamente al 123″.

Muchos medios de comunicación han migrado al entorno digital y a las redes sociales, lo que ha contribuido a que disminuyan los reportes formales de emergencias por parte de la ciudadanía. Esto se debe a que algunas personas creen que al hacer “viral” una situación o publicarla en redes, las autoridades responderán más rápido. Sin embargo, esto es incorrecto: si no existe un reporte oficial de lo ocurrido, las autoridades pueden tardar en enterarse y, en consecuencia, en llegar al lugar de los hechos.

“Encontramos que la ciudadanía muchas veces sube información a las redes sociales públicas, en TikTok, en X, en Instagram, se está grabando y está enviando. Pero esto no es un reporte oficial. ¿Por qué? Porque si bien puede estar pasando en ese momento, no tenemos cómo y con quién corroborar que esa emergencia esté sucediendo en ese instante, porque pueden ser videos que se grabaron minutos antes, horas antes, o pueden ser también, como hemos encontrado, videos antiguos que reportan“, expresó Quintero.

Aunque las redes sociales se han convertido en una herramienta poderosa para difundir información, no reemplazan los canales oficiales de atención de emergencias. Priorizar la grabación o publicación de estos hechos puede retrasar la respuesta de las autoridades y poner en mayor riesgo a las personas afectadas. Por ello, es fundamental que la ciudadanía actúe con responsabilidad y reporte de inmediato cualquier situación al 123, garantizando así una atención oportuna y eficaz.