Procuraduría suspende por tres meses a interventores de Savia Salud y SOS

La Procuraduría General de la Nación ordenó este lunes la suspensión provisional, por un periodo de tres meses, de los interventores de las EPS Savia Salud y SOS. La decisión fue adoptada mediante dos autos independientes tras detectar presuntas irregularidades en la prestación de los servicios de salud y en el manejo financiero de estas entidades.

La medida afecta a William Humberto Salgado, interventor de Savia Salud, y a Carlos Alberto Betancur, interventor de SOS. Ambos funcionarios también quedaron vinculados a investigaciones disciplinarias por su posible responsabilidad en situaciones que habrían agravado los problemas que enfrentan estas EPS.

Según explicó el organismo de control, en ambos casos se identificó un deterioro en la sostenibilidad financiera de las entidades, evidenciado en el incremento de los gastos administrativos y en el aumento de los pasivos. Para la Procuraduría, esta situación estaría afectando la prestación oportuna y eficiente de los servicios de salud a los afiliados.

En el caso de Savia Salud, intervenida por el Gobierno nacional, el Ministerio Público advirtió un aumento significativo en las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes (PQRS). Durante el último año se registraron 93.454 casos, lo que representa un incremento del 24 % frente al año anterior y del 33 % en comparación con 2023.

El ente de control también encontró que, en promedio, cada mes se presentan cerca de 5.836 reclamaciones relacionadas con dificultades para acceder a citas médicas, demoras en las autorizaciones y problemas en la entrega de medicamentos. Además, al momento de la decisión disciplinaria, la EPS tenía pendientes de cumplimiento 370 acciones de tutela.

La Procuraduría también alertó sobre el deterioro en los estados financieros de Savia Salud. Entre 2022 y 2024, el activo de la entidad registró una caída cercana al 38 %, principalmente por la reducción del activo corriente, lo que refleja un debilitamiento en su capacidad operativa y financiera.

En cuanto a SOS EPS, el organismo de control evidenció un aumento en las reclamaciones de los usuarios. Durante el último año se reportaron 114.910 PQRS, frente a las 95.025 registradas en 2024. Asimismo, se identificó un incremento en las acciones de tutela durante el periodo de intervención.

Con base en estos hallazgos, la Procuraduría decidió suspender provisionalmente a los dos interventores mientras avanza la investigación disciplinaria, con el fin de evitar posibles interferencias en el proceso y garantizar la protección de los derechos de los afiliados.