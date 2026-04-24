Denuncian que el Secretario de Educación de Remedios habría acosado sexualmente a una menor

Remedios, Antioquia

Habitantes del municipio de Remedios, Antioquia, exigen la suspensión del secretario de Educación, William Alexander Sepúlveda, quien fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación por el presunto acoso sexual de una menor de edad el pasado mes de octubre.

El caso, que fue atendido por la Comisaría de Familia de Remedios durante el desarrollo de la investigación, ha sido denunciado a través de medios digitales, donde la comunidad exige acciones disciplinarias, teniendo en cuenta que su labor se relaciona directamente con niños, niñas y adolescentes del municipio.

Por medio de un video publicado en redes sociales, el secretario dio a conocer que, a través de mensajes anónimos enviados desde un número desconocido, personas inescrupulosas, o un posible complot en contra de la administración actual y de su buen nombre, estarían realizando acusaciones que ponen en riesgo su seguridad y dignidad.

“A través de un número de WhatsApp en donde ponen mi foto de perfil, colocan mi nombre como si fuera yo y desde ahí están mandando una serie de acusaciones y cosas indebidas que no hacen sino dañar el buen nombre de esta administración municipal, mío como secretario de educación, que me ponen en riesgo también con los grupos al margen de la ley”, señaló en la publicación el secretario.

Además, añadió que ya presentó la denuncia ante la Fiscalía y que ofrece una recompensa monetaria por información que permita identificar a los posibles autores de la supuesta suplantación de identidad.

Investigación en desarrollo

Desde la administración municipal, a través de un comunicado, se reiteró que, ante la información que circula en redes sociales, la situación está siendo manejada por las autoridades competentes y que, desde la Alcaldía, están dispuestos a colaborar dentro del marco legal.

Asimismo, hace un llamado a la prudencia de la comunidad para no afectar las actuaciones adelantadas por las autoridades ni los derechos de las personas involucradas.