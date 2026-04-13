Preocupación en Norte de Santander por suspensión de entrega de medicamentos a usuarios de Sanitas. / Foto: Camilo Picón.

Norte de Santander.

Crece la preocupación entre los usuarios de Sanitas en Norte de Santander, luego de que se conociera el anuncio de Cruz Verde de no continuar con la dispensación de medicamentos, especialmente para pacientes de alto costo.

Desde la Asociación de Usuarios de Sanitas advierten que la situación podría agravar la crisis en la entrega de tratamientos, teniendo en cuenta que otros operadores ya presentan fallas en el suministro.

“Recibimos la noticia con gran preocupación porque la experiencia nos demuestra que el otro proveedor de medicamentos que tenemos actualmente no está cumpliendo; no le están entregando los medicamentos a los pacientes. Mientras que con Cruz Verde sí se hacía de manera puntual. Entonces, quienes se van a ver perjudicados son aquellos pacientes que venían recibiendo sus tratamientos a tiempo”, aseguró María Fernanda Conde, representante de la asociación.

Según explicó, a nivel nacional ya se había informado que el contrato con Cruz Verde vencía en septiembre y no sería renovado en algunas ciudades. En el caso de Cúcuta, esta farmacia tenía a cargo principalmente medicamentos de alto costo, mientras que otros tratamientos estaban en manos de operadores con los que, aseguran, hay constantes inconvenientes.

“Los pacientes que estaban con Cruz Verde van a entrar al mismo grupo de los que estamos padeciendo la falta de medicamentos. Ya varias personas, especialmente con tratamientos de reumatología, han manifestado su preocupación por no saber si recibirán sus medicamentos a tiempo o si tendrán que interrumpirlos”, agregó.

Advirtió además que la suspensión de estos tratamientos puede generar un deterioro significativo en la salud de los pacientes, aumentando el riesgo de complicaciones.

Mientras crece la incertidumbre, los usuarios piden respuestas claras y soluciones urgentes para evitar una afectación mayor en su salud.