Rodallega contundente contra Risueño: “Aprenda a respetar, que con respeto va a llegar más lejos”

Independiente Santa Fe consiguió una victoria clave 2-1 frente a Deportivo Pasto, un resultado que lo mantiene con vida en la lucha por clasificar, pero más allá del marcador, la rueda de prensa estuvo marcada por las declaraciones de Hugo Rodallega, quien lanzó un fuerte mensaje al técnico rival, Jonathan Risueño.

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El delantero, autor de uno de los goles y figura del compromiso, no dejó pasar lo ocurrido en el campo y fue directo:

“Con el respeto tuyo y de todos los presentes, sí quisiera decir algo… invitarlo a que respete, invitarlo a que disfrute del fútbol colombiano, que aporte… pero que le baje un poco a su intensidad, porque está siendo muy irrespetuoso”, afirmó.

Rodallega reveló detalles de lo sucedido durante el partido:

“Cuando alguien de nosotros se acercaba a donde él estaba, nos faltaba al respeto, diciendo que nosotros éramos muy malos, que no jugábamos a nada”, expresó con firmeza.

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Incluso, el delantero apeló a su experiencia internacional para reforzar su mensaje:

“Yo jugué durante 18 años fuera de Colombia… uno como extranjero tiene que respetar al anfitrión… en este caso los anfitriones somos nosotros. Usted es el visitante”, señaló, antes de cerrar con la frase más contundente:

“Por favor, aprenda a respetar… que con respeto va a llegar aún mucho más lejos”.

Por su parte, desde el lado de Deportivo Pasto, Jonathan Risueño había mostrado una actitud crítica durante el compromiso, cuestionando el nivel de Santa Fe en varios pasajes del partido, lo que generó la reacción del experimentado atacante.

En lo deportivo, Rodallega también valoró el triunfo:

“Era fundamental ganar este partido… hoy el equipo se comportó muy bien ante un gran rival como lo ha sido Deportivo Pasto”, además de resaltar su momento personal:

“Siempre quiero marcar… hoy se vuelve a dar la oportunidad de hacer un gol que nos ayuda a ganar tres puntos importantísimos”.

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El técnico Pablo Repetto, en cambio, analizó el partido desde lo táctico y destacó la mejoría del equipo:

“Hicimos un muy buen segundo tiempo… incluso estuvimos más cerca nosotros del tercero que ellos del descuento”, aseguró.

Además, defendió la victoria ante cualquier duda:

“Creo que merecimos ganar… el equipo se aferró a pelear cuando no la tuvo fácil y después encontró su mejor versión”, explicó.

El entrenador también dejó claro el objetivo inmediato:

“No sabemos qué va a pasar en la última fecha, pero vamos a ir con todo por la clasificación”, y añadió que el equipo sigue en competencia en ambos frentes: liga y Copa Libertadores.

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