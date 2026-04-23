Jugador de la Selección Colombia sub-17 sobre su futuro: “Me imagino llegar a un fútbol europeo”

El nombre de Miguel Agámez empieza a tomar fuerza tras el título de la Selección Colombia Sub-17 en el Sudamericano, y no es casualidad. El joven mediocampista, nacido en Cartagena, se ha convertido en una de las figuras del proceso juvenil, destacando no solo por su talento sino también por su claridad al hablar de su carrera. “Yo nací en Cartagena… empecé en el barrio entrenando, jugando, pateando un balón”, contó, recordando sus orígenes humildes y el primer contacto con el fútbol.

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Su proceso formativo ha sido constante y disciplinado. Agámez relató cómo fue creciendo dentro del fútbol base: “Pasé por el Club Talento Cartagenero… ahí estuve ocho años formándome”, etapa que considera clave en su desarrollo. Luego, su camino lo llevó al Barranquilla Fútbol Club, donde actualmente continúa su proyección profesional. “Mi proceso ha sido muy bonito”, aseguró, resaltando el acompañamiento de entrenadores y el aprendizaje adquirido en cada etapa.

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista fue cuando habló de su llegada a la selección juvenil. Lejos de darlo por hecho, el jugador confesó que fue una oportunidad inesperada: “La verdad es que no tenía esa esperanza de ir a la selección Colombia… me dieron a última hora”. Sin embargo, asumió el reto con determinación: “Yo me decía que tenía que dar todo, tenía que aportar al equipo”, palabras que reflejan su mentalidad competitiva.

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A pesar de su juventud, Agámez demuestra madurez al hablar de su presente. Sabe que su carrera apenas comienza y evita apresurarse: “No hay que desesperarnos, hay que vivir el momento, el día a día”. Esa paciencia también la aplica a su futuro en el fútbol profesional, donde espera consolidarse paso a paso antes de dar el salto definitivo.

En cuanto a sus sueños, el volante no oculta su ambición. “Me imagino llegar a un fútbol europeo… me gusta mucho la Premier League”, afirmó, dejando claro que su meta está en las grandes ligas. Además, reveló su preferencia por uno de los clubes más importantes del mundo: “El equipo de mis amores es el Real Madrid”, una declaración que marca su ilusión a largo plazo.

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Finalmente, también habló de sus referentes dentro y fuera de Colombia. “Me gusta mucho cómo juega Jude Bellingham”, señaló, identificándose con el estilo del mediocampista inglés. A esto sumó nombres como Moisés Caicedo y Gustavo Puerta, jugadores que siguen una línea similar a la suya. Con talento, disciplina y objetivos claros, Miguel Agámez se perfila como una de las grandes promesas del fútbol colombiano.