Alejandro Restrepo sobre inesperada decisión del Medellín: “Uno no quiere salir en un momento así”

Una de las noticias más sorprendentes del actual semestre en la Liga colombiana, la dio Independiente Medellín, al notificar la salida de Alejandro Restrepo como director técnico. El asombro pasa porque el conjunto Poderoso sigue con opciones de clasificar a playoffs y apenas ha disputado dos partidos de Copa Libertadores.

En El VBAR, el técnico antioqueño se refirió a su salida. Aseguró que ya lo tenían avisado desde la victoria ante Alianza, pero que lo asombró el hecho de que sabía que podía lograr la clasificación, así como manifestó que hasta el momento no ha recibido ofertas.

¿Cómo tomó la noticia?: “Nunca, uno con las posibilidades que hay, con la victoria de ayer, uno nunca quiere salir en un momento así, como entrenador se sabe que se puede lograr el paso a las finales y no es fácil para el entrenador, pero la persona tranquila, porque hemos entregado todo a una gran institución hace más de 2 años. Pasamos momento importantes, fue una autocrítica y a enfocado en las siguientes posibilidades que tengamos. La dirigencia actuó en un punto desde días pasados de terminar con el vínculo, lo respetamos. Queda el sinsabor de poder liderar estos días, tienen sus argumentos y respetamos la decisión”.

Restrepo ya sabía de la decisión: “Esto fue el fin de semana. Se venía conversando desde antes de jugar contra Alianza y después del juego en el que ganamos, esa noche nos comunican que la intención era hacer un cambio viendo lo que se venía viviendo. Respetamos la decisión y todo se hizo de una manera cordial”.

Mensaje a la hinchada: “Debo aprovechar para agradecer a la hinchada, su crítica nos ha hecho crecer. Pero clubes tan grandes como DIM, tan pasionales, tiene su manera de expresarse, de comunicarse. Supimos pasar los momentos adversos, pero en la calle también conmigo se ha manejado de 10 puntos y no tengo nada qué decir”.

¿Afectó la derrota ante Santa Fe?: “Fue muy difícil esa derrota, habíamos hecho un semestre espectacular, la combinación de futbol y resultados nos hizo ilusionar a todos e hizo sentir orgullosa a la hinchada. El segundo semestre no arrancó bien, pero se encontró la manera de competir, y terminamos segundos de la tabla anual para clasificar a la Libertadores”.

¿Qué destino prefiere para su próximo reto?: "A nosotros siempre nos ha gustado mucho el fútbol del exterior, hay posibilidades de competir a nivel sudamericano, me parece que es una linda oportunidad de seguir dando pasos en la carrera. La liga es muy competitiva, uno tiene un conocimiento de los jugadores y ese conocimiento lo puede hacer a uno competitivo, esperemos qué propuesta puede llegar y que el fútbol y la vida se encarguen de marcar el camino".