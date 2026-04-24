Recién nacido terminó en UCI tras presuntos errores en el Hospital Regional de Moniquirá

El 15 de abril, Tatiana López Rodríguez ingresó al Hospital Regional de Moniquirá para iniciar un proceso de parto que, según su relato, ya venía marcado por inconsistencias médicas. “Yo siempre dije que mi última menstruación había sido el 20 de julio, pero ellos se comieron tres semanas”, cuenta. Durante meses —asegura— el hospital manejó una edad gestacional distinta a la real, hasta que, tardíamente, corrigieron el cálculo. “Se vinieron a dar cuenta después que yo tenía el tiempo que siempre dije”, afirma. Esa diferencia no fue menor: impactó decisiones clínicas clave como la aplicación de medicamentos y la inducción del parto.

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El viernes 17 de abril, a las 8:50 de la mañana, nació su hijo. “El niño nació bien, perfecto, no tenía ninguna complicación”, recuerda. Nació pesando 2.700 gramos y midió un poco mas de 45 centímetros; sin embargo, horas después comenzó lo que describe como una cadena de errores. Hacia las 4 de la tarde, una enfermera ingresó a la habitación para inyectarle unas vacunas y un medicamento, lo que, según le explicaron, era necesario por la incompatibilidad sanguínea entre ella (O negativo) y su hijo (O positivo). “Nos dijeron que había que vacunar al niño por los anticuerpos… uno confía porque no sabe de eso", relata. Más tarde, la situación tomaría un giro crítico. “Me despertaron y me dijeron: “mamita, tenemos un problema, por un error humano su hijo fue vacunado con la inyección que era para usted”. Se trataba, según la madre, de una dosis de Rhophylac 300, un medicamento indicado para adultos en su condición.

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Esa noche, el estado del recién nacido comenzó a deteriorarse. . “Yo lo vi muy amoratado, con los pies morados, pujando, inflamado”, dice. El personal médico decidió llevárselo, pero el procedimiento tampoco fue exitoso. “Me entregaron una cobija llena de sangre, no lo pudieron canalizar”, recuerda.

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Según su testimonio, el bebé fue sometido a varios intentos fallidos de canalización antes de lograrlo. “Se llevaron al niño, lo trajeron, se lo volvieron a llevar… eso fue terrible", agrega. Mientras tanto, la familia intentaba obtener respuestas. “Mi esposo pidió los nombres del personal, pero le dijeron que no podían darlos”, denuncia.

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El domingo, la situación empeoró con nuevos procedimientos. Tatiana relata que personal de laboratorio intentó extraer sangre al bebé en repetidas ocasiones sin éxito. “Le chuzaron las manos, los pies… usted no se imagina cómo lloraba ese niño", afirma. La sangre, asegura, se coagulaba o no lograba ser recolectada adecuadamente.

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“Cogieron la sangre como si fuera una botella de gaseosa y la pasaron al tubo”, describe con indignación. Incluso —según su versión— le propusieron permitir el ingreso de una mujer sin uniforme médico para intentar el procedimiento. “Me dijeron que venía una muchacha que no tenía uniforme, que si yo aceptaba que entrara a chuzar al niño… ¿usted se imagina eso?“, cuestiona.

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En medio de este panorama, surgieron nuevas contradicciones médicas. “Un doctor dijo que no esperaba complicaciones por la inyección, pero luego el niño tenía la bilirrubina alta”, cuenta. A pesar de ello, denuncia decisiones confusas en el tratamiento. “Lo pusieron en fototerapia, pero lo mantenían más afuera que adentro”, señala. Además, asegura que hubo negligencia también en su atención como paciente. “Yo estaba recién operada, enferma, y nadie me atendía… solo me decían que me pusiera medias", relata la Tathiana. La remisión del bebé, según su testimonio, también se retrasó sin explicación clara: “Desde el viernes decían que lo iban a remitir, pero solo hasta el lunes lo hicieron”.

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Finalmente, el traslado se realizó a la Foscal en Foridablanca, pero incluso ese proceso estuvo rodeado de irregularidades. “A la ambulancia no le entregaron la historia clínica completa, la doctora que iba con nosotros me dijo que eso era obligatorio”, denuncia. Ya en la nueva clínica, el diagnóstico fue más delicado. “Allá me dijeron que el niño llegó en crisis… tenía la bilirrubina altísima", afirma.

Hoy, su hijo permanece en UCI neonatal. “Tiene sonda porque no tiene fuerzas para comer”, dice. Tathiana insiste en que todo comenzó con una cadena de fallas evitables: “Mi bebé nació bien… todo lo que tiene ahora fue después. Yo tengo fotos, videos, tengo todo. Y nadie del hospital me ha llamado, nadie ha dado una explicación".

En respuesta a la denuncia, el Hospital Regional de Moniquirá emitió un comunicado en el que asegura que parte de la información difundida sobre el caso “carece de contexto clínico completo” y no refleja con precisión lo ocurrido. La institución sostiene que la situación fue identificada de manera oportuna por el equipo asistencial y que, desde ese momento, se activaron los protocolos de seguridad del paciente. Según el hospital, se garantizó valoración médica especializada, monitoreo permanente y las intervenciones necesarias conforme a la condición del recién nacido.

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El centro médico también indicó que la remisión del bebé a una institución de mayor complejidad respondió a criterios clínicos y a la necesidad de asegurar atención integral, aclarando que no se trató de una descompensación aguda.

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Asimismo, afirmó que la familia fue informada de manera “oportuna, suficiente y comprensible” durante todo el proceso y que actualmente el menor se encuentra estable bajo observación especializada. Finalmente, el hospital informó que adelanta una revisión interna del caso para esclarecer lo ocurrido y reiteró su compromiso con la seguridad del paciente, la calidad en la atención y la transparencia institucional.

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A esta situación se suma, según la madre, una serie de decisiones y errores administrativos que han agravado el impacto familiar. “Se suponía que la remisión era para Tunja, pero nos mandaron para Floridablanca, a cinco horas de la casa”, relata. La distancia —explica— los dejó sin red de apoyo, obligándolos a asumir solos los gastos y la logística, mientras otro de sus hijos permanece en Barbosa al cuidado de su madre, una adulta mayor con discapacidad visual. "Nos ha tocado reventar por todos lados para ver por nuestros hijos allá y para poder estar aquí", dice. Además, asegura haber encontrado inconsistencias en la documentación médica: “Los papeles están mal… uno dice que es mi segundo embarazo cuando es el tercero, una ecografía dice 35 semanas y en el parto aparecen 38. Terrible". Para Tathiana, estos errores no solo evidencian fallas en la atención clínica, sino también desorden en los registros que deberían sustentar todo el proceso médico.

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