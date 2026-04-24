Emergencia en Hospital San Rafael de Tunja por sobreocupación del 200% en urgencias de adultos

Tunja

El Hospital San Rafael de Tunja se declaró en emergencia funcional debido a la alta sobreocupación en su servicio de urgencias, especialmente en el área de adultos, donde la demanda ha superado la capacidad instalada del centro asistencial.

La jefe de urgencias, Verónica Tobar, explicó en Caracol Radio que la situación se ha venido agravando desde el mes de marzo, con un incremento sostenido en el ingreso de pacientes. “Desde marzo venimos sintiendo una sobrecarga en el servicio, pero en esta última semana el aumento ha sido considerable. De enero a marzo tuvimos un incremento cercano a mil pacientes por mes”, señaló.

Según la funcionaria, a pesar de los esfuerzos institucionales por ampliar espacios, contratar más personal y fortalecer la tecnología, la capacidad del hospital ya fue superada. “Hoy debemos decirle a la comunidad que el volumen de pacientes ha superado nuestra infraestructura. No contamos con camas, camillas ni sillas disponibles, lo que puede generar demoras en la atención”, advirtió.

Tobar indicó que, ante la emergencia, se está priorizando la atención de pacientes más críticos, clasificados como triaje 1 y 2. “Un paciente triaje 1 es una urgencia vital que requiere atención inmediata, mientras que un triaje 2 debe ser atendido en menos de 30 minutos. Los demás pacientes pueden tener tiempos de espera más prolongados”, explicó.

La sobreocupación también responde a que el hospital es centro de referencia para todo el departamento de Boyacá. “Recibimos pacientes con infartos, eventos cerebrovasculares, traumas y patologías quirúrgicas complejas. Muchas instituciones remiten estos casos porque superan su capacidad técnica”, afirmó.

En ese sentido, la jefe de urgencias hizo un llamado a la ciudadanía para que, en casos no graves, acudan inicialmente a centros de salud locales o a otras instituciones en Tunja. “Pacientes de municipios como Duitama y Sogamoso llegan directamente aquí sin pasar por sus hospitales. Esto contribuye a la congestión del servicio”, indicó.

Asimismo, precisó que solo los casos de alta complejidad deben acudir al Hospital San Rafael. “Pacientes con dolor en el pecho con antecedentes cardíacos, diabéticos descompensados o personas que convulsionan deben ser atendidos aquí. Pero consultas como retiro de puntos, yesos o dolores crónicos pueden resolverse en otros centros”, agregó.

Actualmente, el servicio de urgencias de adultos supera el 200% de ocupación, mientras que pediatría y ginecología se encuentran alrededor del 130%. Además, hay cerca de 130 pacientes adultos hospitalizados que permanecen en urgencias a la espera de una cama.