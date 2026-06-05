ANI y comunidad alcanzan acuerdos para levantar protestas en el peaje de Tuta
Tras varias jornadas de diálogo, la ANI, autoridades locales y representantes de la comunidad concertaron una serie de compromisos que incluyen una tarifa diferencial de 2.500 pesos, mesas técnicas para proyectos productivos y seguimiento periódico a los beneficios otorgados a los usuarios del peaje de Tuta.
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), autoridades municipales y delegados de la comunidad lograron una serie de acuerdos que permitieron poner fin a las protestas que se venían desarrollando en el peaje de Tuta.
Entre los compromisos alcanzados se encuentra la realización de mesas técnicas para evaluar las áreas remanentes ubicadas en la zona de influencia del peaje, con el propósito de analizar alternativas que permitan impulsar mercados campesinos y proyectos productivos en beneficio de las comunidades de la región.
Dentro de los acuerdos también se estableció la adopción de una tarifa diferencial unificada de 2.500 pesos, incluido el aporte al FOSEVI, para los usuarios de las categorías IE y IIE, con una proyección inicial de 5.000 cupos.
La ANI anunció que realizará un seguimiento periódico al uso de estos beneficios junto con representantes de la comunidad, con el fin de identificar cupos no utilizados y evaluar, al finalizar cada año, la posibilidad de ampliar la cobertura de acuerdo con la demanda y la sostenibilidad financiera del esquema. Asimismo, el borrador de la resolución será concertado previamente con los delegados comunitarios y las autoridades municipales antes de ser remitido al Ministerio de Transporte.
Otro de los compromisos contempla la realización de mesas técnicas semestrales y la entrega de informes periódicos sobre el estado de los cupos asignados en las tarifas diferenciales.
Además, la ANI gestionará ante el Ministerio de Transporte procesos de capacitación y acompañamiento para la estructuración de proyectos que puedan ser financiados mediante recursos del Sistema General de Regalías. Como parte del acuerdo final, la comunidad aceptó levantar de inmediato las protestas y permitir la normalización de la operación del peaje, aunque advirtió que retomará las movilizaciones pacíficas en caso de que los compromisos pactados no sean cumplidos.