Más de $29.100 millones para la construcción de la Plaza de Mercado del Norte de Tunja

Dentro de la celebración del Día del Campesino, que se conmemora el primer domingo de junio, se dio a conocer con la visita de la Ministra de Agricultura hoy a Tunja, un presupuesto superior a los $29.100 millones entre el Gobierno nacional, la Gobernación y la Alcaldía Mayor de Tunja para la construcción de la plaza.

Esto mencionó la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural Martha Viviana Carvajalino Villegas en el Día del Campesino “lo que debe pasar es que el campesinado mejore su calidad de vida, tenga más carreteras, centros de acopio, garantías de comercialización. Tenemos que garantizar que Boyacá tenga en el segundo semestre una cosecha importante, pero también hay que decir que en un país que vio cómo las plazas se privatizaron. Esta plaza de mercado se va a convertir en una plaza pública. Aquí quisieron acabar las plazas públicas no porque fueran necesarias o rentables, sino porque es el ejercicio de la resistencia cultural del movimiento agrario de este país, es la bisagra entre el campo y la ciudad ”.

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De otra parte, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, mencionó cómo avanza el proceso para la construcción de la plaza de mercado del norte “garantizamos la reubicación de los comerciantes para que puedan seguir trabajando mientras avanzan las obras. La meta es que el próximo 28 de junio la plaza quede desocupada para iniciar la demolición y comenzar a hacer realidad este sueño en el lote de Don Guillermo, cerca a la plaza de mercado”.

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Amaya, también indicó que son 10 plazas de mercado las que se encuentran en el Plan de Desarrollo para su intervención “terminamos Santa Sofía, entregamos Sutamarchán, inauguramos Paipa, se está terminando en Villa de Leyva, se está construyendo en Ramiriquí”, concluyó.

De acuerdo con la caracterización por la Alcaldía Mayor de Tunja, el proyecto beneficiará directamente a 162 comerciantes, de los cuales cerca del 75 % son mujeres.