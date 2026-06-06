Pacientes de Jericó, Boyacá, están siendo trasladados a una IPS de Barranquilla para cirugías

El Personero municipal de Jericó, Henry Edison García Gómez, hizo una denuncia al expresar que algunos adultos mayores no están siendo atendidos en Boyacá “la preocupación grande desde nuestro municipio y del departamento de Boyacá es que quiero poner en conocimiento de la Superintendencia Nacional de Salud la grave situación que hoy los adultos mayores y todos los pacientes afiliados a la EPS Proteger que hoy desde mi municipio están siendo trasladados a la ciudad de Barranquilla por afectaciones de índole de salud, intervenciones quirúrgicas y demás, una ciudad distante de nuestro territorio boyacense y de nuestro municipio de Jericó”.

“Nosotros tenemos en el caso particular dos pacientes adultos mayores, uno de 80 años que precisamente después de durar más de 18 días hospitalizado en el Hospital regional de Duitama, la noche anterior fue trasladado para la ciudad de Barranquilla para que sea practicado una intervención quirúrgica. Los familiares han puesto en conocimiento de este ministerio público”.

García añadió que es importante priorizar la atención de salud “nosotros nos hemos apoyado con la Defensoría del Pueblo para garantizar y solicitar la garantía, protección del derecho a la salud y pues con esa presión la EPS lo que hace es autorizar remisiones para la ciudad de Barranquilla porque es una EPS que tiene su sede administrativa allá”.

El personero calificó este hecho como una vulneración preocupante del derecho fundamental a la salud. “Es insólito que esta situación esté ocurriendo más en un municipio como Jericó cuyos habitantes están a más de 3.150 metros de altura, adultos mayores trasladados a una distancia tan lejana. Es una vulneración al derecho fundamental de la salud y a la garantía de la protección constitucional; es deber del Estado proteger al adulto mayor”.

El llamado que hace es a la Superintendencia Nacional de Salud para que no se repitan estas situaciones y sean trasladados a Boyacá. “Principalmente el llamado es para la EPS Porvenir que contrate una red de apoyo acá cercana, también a la Secretaría de Salud Departamental y al Ministerio de Salud porque hoy por hoy cada vez es más compleja la situación en nuestro municipio y departamento de Boyacá. No solamente es este caso, que son los casos de más relevancia, pero al municipio no están llegando los medicamentos, las personas están quedando sin su tratamiento, no se están autorizando eficaz y efectivamente las consultas con médicos especialistas”, concluyó.