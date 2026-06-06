Hospital Regional de Sogamoso realiza su primer proceso de donación de órganos

El Hospital Regional de Sogamoso E.S.E realizó exitosamente su primer proceso de donación de órganos, un hecho que representa un importante avance en la capacidad institucional para participar en los procedimientos que hacen parte de la Red Nacional de Donación y Trasplantes.

El proceso se desarrolló de acuerdo con los protocolos establecidos por la normatividad vigente y contó con el acompañamiento del grupo de trasplantes del Instituto Nacional de Salud, así como con la participación del equipo asistencial de la institución, garantizando el cumplimiento de los estándares técnicos, éticos y legales requeridos.

Este primer proceso de donación de órganos en el Hospital Regional de Sogamoso reafirma el compromiso con la vida. A través de su articulación con la Red Nacional de Donación y Transplantes la institución contribuye a brindar nuevas oportunidades a pacientes que esperan un trasplante, mientras continúa fortaleciendo sus capacidades asistenciales y promoviendo la cultura de donación de órganos y tejidos en la región.