Nueva EPS define pagos y activa mesas técnicas para atender la crisis en clínicas de Sogamoso

Autoridades municipales y departamentales acompañarán el proceso de conciliación de cartera y seguimiento a los acuerdos.

Sogamoso

Tras una mesa de trabajo realizada en Sogamoso, autoridades de salud, representantes de clínicas privadas, delegados de la Nueva EPS y voceros de los trabajadores de la Clínica Especialista definieron una hoja de ruta para enfrentar la situación financiera que afecta a estas instituciones, marcada por retrasos en el pago de salarios.

La secretaria de Salud de Sogamoso, Lucy Esperanza Rodríguez, señaló que la preocupación de la administración municipal se remonta al inicio de la semana, cuando se conoció la situación de los trabajadores. “Desde el día lunes nos encontrábamos muy preocupados con lo que se estaba viviendo con los trabajadores de la Clínica Especialista”, afirmó.

La funcionaria destacó que, pese a las dificultades económicas, el servicio de salud no se ha visto interrumpido. “A pesar de la deuda, han seguido prestando su servicio sin ninguna afectación y sin dejar de atender a sus usuarios”, indicó.

Rodríguez explicó que, aunque el municipio no tiene la potestad directa para solucionar la deuda, sí promovió la articulación con la Nueva EPS, debido a su alta participación en la cartera de las instituciones. “Es la EPS con mayor número de usuarios y la que mayor cartera tiene con las dos instituciones”, precisó.

En la reunión, que se llevó a cabo en Sogamoso tras gestiones con la Secretaría de Salud de Boyacá, participaron directivos de la Nueva EPS, entre ellos la vicepresidenta de Salud, Lida Pérez; el gerente regional; representantes de las IPS y trabajadores afectados.

Durante el encuentro se expuso la complejidad de la situación, especialmente por los retrasos en los pagos. “Cinco meses sin sueldo no es un tema fácil”, señaló la secretaria, al referirse a la situación de los trabajadores.

Como resultado, la Nueva EPS se comprometió a informar en las próximas horas los recursos que serán girados para comenzar a reducir la deuda. Asimismo, se acordó instalar desde el lunes mesas técnicas en Bogotá, con la participación de los equipos de las clínicas y el acompañamiento de autoridades departamentales y municipales.

“Sé que vamos a llegar a buenos resultados en un trabajo articulado”, aseguró.

Finalmente, se anunció una nueva reunión para el próximo jueves 30, en la que se evaluarán los avances de las mesas técnicas y se revisará el proceso de conciliación de cartera. “Seguiremos acompañando esta situación y trabajando de la mano para lograr soluciones”, concluyó la funcionaria.