Manifestantes piden cerrar los galpones de Pollos El Dorado en Moniquirá, Boyacá

Los habitantes de seis veredas adelantan una manifestación pacífica en Moniquirá, Boyacá, en protesta a los galpones de Pollos El Dorado por contaminación ambiental / Foto: Suministrada.

Moniquirá

Nuevamente los habitantes de varias veredas de Moniquirá, Boyacá, se tomaron las vías de hecho para protestar por la contaminación ambiental que están generando los galpones de la empresa Pollos El Dorado.

Son cerca de 6000 habitantes de 6 veredas del municipio que se han visto afectadas desde hace varios años por la proliferación de moscas, contaminación del Río Moniquirá y los malos olores que, según ellos, se producen en los galpones de esta distribuidora de pollos.

“Es un momento muy difícil y complejo. Uno se estresa, le da depresión, el impacto ambiental es muy grave. Entonces por esas situaciones nos estamos movilizando con las comunidades de las seis veredas. Nosotros ya no queremos que esta empresa nos siga haciendo daño. Nuestros animales, nuestros caballos, nuestro ganado, los niños, los abuelos están enfermos a causa de la proliferación de moscas, porque ellas se paran en las heces y después se paran en la comida generando infecciones y ya estamos cansados”, manifestó José Agudelo, líder social del municipio.

De acuerdo con Agudelo, los daños no solamente son ambientales, también los camiones que transitan por el sector están afectando la infraestructura.

“No solamente es el daño ambiental, sino también es que la afectación es al puente del Milenio, que es el que divide la vereda Monsalve con Monjas, pasa el Río Moniquirá. Ahí ya hay una afectación por los 60 camiones que sacan mensualmente y frente a esto ya hay una acción popular en curso que fue admitida”, agregó.

El líder social denunció que desde la empresa les están vulnerando sus derechos a la protesta pacífica, ya que señala que los han agredido físicamente.

“El primer día de movilización el señor Sebastián Mesa, administrador de la granja, trajo a los empleados de los camiones y golpearon al señor Jorge Orlando Guerrero. Aquí ha habido una vulneración no solamente de los derechos fundamentales, sino que han llegado a agredir a las personas, a los abuelos que están acá en la manifestación. Ya radiqué un oficio a Naciones Unidas de Derechos Humanos, porque es mucha la vulneración y aquí no hemos tenido protección”, aseguró Agudelo.

Los habitantes que se han visto afectados por la contaminación hacen parte de las veredas Coralina, Monsalve, El Chovo, Monjas, San Cristóbal y la Pila.

De acuerdo con José Agudelo, ya se está coordinando un encuentro con el Ministerio de Ambiente, el Viceministerio para el Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo.