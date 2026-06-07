Tunja abre jornada especial para recuperar y embellecer el Centro Histórico

La Alcaldía Mayor de Tunja abrió la convocatoria de la jornada especial “Tunja Histórica: Patrimonio Vivo”, una estrategia que busca impulsar la conservación y el embellecimiento del Centro Histórico y su área de influencia.

La iniciativa, reglamentada mediante el Decreto 0114 de 2026, hace parte de la conmemoración del aniversario de fundación de la ciudad y busca incentivar la participación de propietarios y poseedores de inmuebles patrimoniales en acciones de mantenimiento y conservación.

Uno de los principales beneficios será la implementación de un procedimiento simplificado para ejecutar intervenciones autorizadas por la normativa patrimonial, que faciliten la realización de obras menores orientadas al cuidado de las edificaciones tradicionales. Las acciones contemplan pintura de fachadas, reparación de cubiertas, mantenimiento de puertas, ventanas y balcones, así como limpieza y recuperación de elementos ornamentales, siempre bajo el respeto de las características arquitectónicas que identifican el patrimonio histórico de la ciudad.

La jornada contará además con acompañamiento gratuito de arquitectos restauradores, especialistas en conservación y técnicos en construcción patrimonial, quienes brindarán orientación a los participantes para definir las intervenciones más adecuadas en cada inmueble.

Los propietarios interesados podrán postular edificaciones ubicadas dentro de los niveles de conservación establecidos para el Centro Histórico, siempre que no presenten procesos sancionatorios vigentes relacionados con intervenciones ilegales y se encuentren al día en sus obligaciones tributarias o tengan acuerdos de pago vigentes. El proceso de inscripción estará abierto hasta el próximo 30 de junio de 2026.

Posteriormente, se realizarán visitas técnicas para evaluar las condiciones de cada inmueble y definir las acciones que podrán ejecutarse dentro de la jornada. Con esta estrategia, Tunja busca fortalecer el cuidado de uno de los centros históricos más representativos de Colombia, promover la apropiación ciudadana del patrimonio y conservar aquellos espacios que hacen parte de la memoria y la identidad de la ciudad.