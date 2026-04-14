“Los involucrados deben ser investigados y sancionados”: Colegio Médico CB sobre fraude en la UDEA

Medellín, Antioquia

Ante los recientes hallazgos de fraude en el examen de admisión a especialidades médico-quirúrgicas en la Universidad de Antioquia, llevado a cabo el pasado viernes 10 de abril, el Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá (CMCB) se sumó al rechazo frente a estas irregularidades en los procesos académicos.

Desde el Comité de Ética de la institución se manifestó el respaldo a la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y se solicitó una intervención directa ante la gravedad del caso, considerando, según la entidad, “que los presuntos responsables de estos hechos son médicos titulados”.

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“Instamos al Tribunal Seccional de Ética Médica de Antioquia y, de ser el caso, al Tribunal Nacional de Ética Médica, a adelantar las investigaciones correspondientes, con el fin de determinar las responsabilidades y aplicar las sanciones disciplinarias a que haya lugar”, detalló el comunicado oficial.

Frente a los más de 40 casos de fraude, la Universidad de Antioquia ha encendido las alertas por la presunta existencia de una empresa criminal que estaría detrás de estas prácticas fraudulentas, ofreciendo respuestas a dichos exámenes por sumas que oscilan entre 50 y 160 millones de pesos.